https://sputniknews.com.tr/20230102/suriye-disisleri-bakanligi-israilin-sam-havalimanina-saldirisi-ulkemize-dogrudan-saldirganliktir-1065306688.html
Suriye Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Şam havalimanına saldırısı ülkemize doğrudan saldırganlıktır
Suriye Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Şam havalimanına saldırısı ülkemize doğrudan saldırganlıktır
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na saldırısının Suriye ve halkına yönelik saldırgan eylem dizisinin devamı olduğunu belirtti. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T21:19+0300
2023-01-02T21:19+0300
2023-01-02T21:19+0300
suriye dışişleri bakanlığı
dünya
israil
saldırı
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Suriye Dışişleri "İsrail’in Şam havalimanına saldırısı ülkemize yönelik doğrudan saldırganlık" açıklamasında bulundu.Bakanlığın açıklamasında, “İsrail’in bu gece Şam Uluslararası Havalimanı’na saldırganlığı, İsrail’in işlediği suçların bir yenisi ve Suriye ve topraklarının bağımsızlığını ve bütünlüğünü kararlılıkla savunan ve içişlerine müdahaleye karşı çıkan halkına yönelik doğrudan darbeden başka bir şey değil” ifadesine yer verildi.İsrail’in yeni saldırganlığının, tüm halkların, normalleşme ve kriz sayısının azaltılması umuduyla Yeni Yıl ve Noel’i kutladığı bir dönemde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, “Suriye, BM Güvenlik Konseyi’nden İsrail’in suçlarını ve saldırılarını kınamasını, garantilerin sağlanması, suç faillerinin cezalandırılması ve bu olayın tekrarının önlenmesi için acil tedbirlerin alınmasını talep ediyor” denildi.
israil
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suriye dışişleri bakanlığı, israil, saldırı
suriye dışişleri bakanlığı, israil, saldırı
Suriye Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Şam havalimanına saldırısı ülkemize doğrudan saldırganlıktır
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na saldırısının Suriye ve halkına yönelik saldırgan eylem dizisinin devamı olduğunu belirtti.
Suriye Dışişleri "İsrail’in Şam havalimanına saldırısı ülkemize yönelik doğrudan saldırganlık" açıklamasında bulundu.
Bakanlığın açıklamasında, “İsrail’in bu gece Şam Uluslararası Havalimanı’na saldırganlığı, İsrail’in işlediği suçların bir yenisi ve Suriye ve topraklarının bağımsızlığını ve bütünlüğünü kararlılıkla savunan ve içişlerine müdahaleye karşı çıkan halkına yönelik doğrudan darbeden başka bir şey değil” ifadesine yer verildi.
İsrail’in yeni saldırganlığının, tüm halkların, normalleşme ve kriz sayısının azaltılması umuduyla Yeni Yıl ve Noel’i kutladığı bir dönemde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, “Suriye, BM Güvenlik Konseyi’nden İsrail’in suçlarını ve saldırılarını kınamasını, garantilerin sağlanması, suç faillerinin cezalandırılması ve bu olayın tekrarının önlenmesi için acil tedbirlerin alınmasını talep ediyor” denildi.