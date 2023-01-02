https://sputniknews.com.tr/20230102/sgkdan-kamu-gorevlileri-icin-emeklilik-basvurusu-aciklamasi-1065291604.html

Kamu görevlileri için emeklilik başvurusu açıklaması: Hizmet Takip Programı üzerinden yapılabilecek

Kamu görevlileri için emeklilik başvurusu açıklaması: Hizmet Takip Programı üzerinden yapılabilecek

SGK'dan kamu görevlilerinin emeklilik belgesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, kamu görevlileri emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı üzerinden... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T13:16+0300

2023-01-02T13:16+0300

2023-01-02T13:36+0300

ekonomi

eyt

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu görevlilerinin emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden göndermesi gerektiğini açıkladı.SGK'den yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin, emeklilik işlemleri konulu genelge kapsamında emeklilik belgelerini 15 Kasım 2022'den itibaren yalnızca HİTAP üzerinden SGK'ye göndermesi ve emeklilik işlemlerinde bu bilgi ve belgelerin esas alınacağının belirtildiği anımsatıldı.Yersiz işlem süreçlerinin oluşmaması için HİTAP dışında, kağıt ortamında elden veya posta yoluyla ya da kayıtlı elektronik posta gibi herhangi bir kanaldan, ilk emeklilik belgelerinin gönderilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"SGK tarafından aylık ve emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinin ilgili düzenlemelere uygun şekilde sonuçlandırılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca, sigortalıların emeklilik işlem süreçlerinde yapması ve emeklilik belgelerine eklenmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin ek açıklamalar, 29 Aralık 2022'de 'https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/login', 'https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/login' internet adresinden ayrıca duyurulmuştur.

https://sputniknews.com.tr/20230101/eyt-duzenlemesi-bu-hafta-meclise-geliyor-1065263984.html

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