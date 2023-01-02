https://sputniknews.com.tr/20230102/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-yarin-hakim-karsisina-cikacak-1065306156.html

Sahte doktor Ayşe Özkiraz yarın hakim karşısına çıkacak

Sahte doktor Ayşe Özkiraz yarın hakim karşısına çıkacak

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtarak sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T20:59+0300

2023-01-02T20:59+0300

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sahte doktor

ayşe özkiraz

türkiye

mahkeme

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz 25 Ekim'de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı reddedildi.Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Özkiraz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Özkiraz'ın yargılanmasına yarın Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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