https://sputniknews.com.tr/20230102/rusya-disisleri-bakanligi-kosova-yonetimi-gerilimi-secti-1065310217.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kosova yönetimi gerilimi seçti
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kosova yönetimi gerilimi seçti
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kosova yönetiminin ABD ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle bölgedeki durumu ağırlaştırma rotasına girdiğini... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T23:17+0300
2023-01-02T23:17+0300
2023-01-02T23:17+0300
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Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, “Kosova ve etrafındaki gelişmeleri büyük endişeyle takip ediyoruz. Kosova yönetiminin gerilim rotasına girdiğini. Bununla birlikte bizim için açık olan, onların başta Avrupa Birliği ve Washington olmak üzere küratörlerinin açık ve gizli desteğine güvenmesi” ifadesini kullandı.Siyasi çözüm için Batı ülkelerinin Priştine’ye baskı yapması gerektiğini dile getiren Gruşko, Kosova yönetiminin “militan planlarından” vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.Daha önce Kosova Başbakanı Albin Kurti, bölgedeki NATO varlığını artırma çağrısında bulunmuştu. Bunun güvenliği artıracağı değerlendirmesinde bulunan Kurti, savunma harcamalarını ve asker sayısını artırdıklarını açıklamıştı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kosova, sırbistan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kosova, sırbistan
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kosova yönetimi gerilimi seçti
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kosova yönetiminin ABD ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle bölgedeki durumu ağırlaştırma rotasına girdiğini belirtti.
Gruşko, Sputnik’e açıklamasında, “Kosova ve etrafındaki gelişmeleri büyük endişeyle takip ediyoruz. Kosova yönetiminin gerilim rotasına girdiğini. Bununla birlikte bizim için açık olan, onların başta Avrupa Birliği ve Washington olmak üzere küratörlerinin açık ve gizli desteğine güvenmesi” ifadesini kullandı.
Siyasi çözüm için Batı ülkelerinin Priştine’ye baskı yapması gerektiğini dile getiren Gruşko, Kosova yönetiminin “militan planlarından” vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.
Daha önce Kosova Başbakanı Albin Kurti, bölgedeki NATO varlığını artırma çağrısında bulunmuştu. Bunun güvenliği artıracağı değerlendirmesinde bulunan Kurti, savunma harcamalarını ve asker sayısını artırdıklarını açıklamıştı.