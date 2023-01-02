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Rus Noel Baba’nın aldığı emekli maaşı açıklandı
Rus Noel Baba’nın aldığı emekli maaşı açıklandı
Rusya’nın Noel Babası olan Ayaz Dede’nin (Ded Moroz) aldığı emekli maaşının yaklaşık 10 bin ruble olduğu belirtildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T21:22+0300
2023-01-02T21:22+0300
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Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) Ekonomi Fakültesi’nden Doç. Andrey Girinskiy, Praym haber ajansına açıklamasında, Ayaz Dede’nin, Sovyetler Birliği’nde Yeni Yıl bayramının resmi tatil günü ilan edildiği 1930’lu yıllarda işe başladığını anımsattı.Ayaz Dede’nin Rusya’nın Vologda Bölgesi’nde yaşadığı ve her yılın Aralık ayı sonunda ülke turuna çıktığını anlatan Girinskiy, Ayaz Dede’nin emekli maaşının 10 bin rublenin biraz üzerinde olduğunu söyledi.Uzman, Ded Moroz’un çalışan emekli olduğunu anımsattı.
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rusya, noel baba
rusya, noel baba

Rus Noel Baba’nın aldığı emekli maaşı açıklandı

21:22 02.01.2023
© SputnikDed Moroz
Ded Moroz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© Sputnik
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Rusya’nın Noel Babası olan Ayaz Dede’nin (Ded Moroz) aldığı emekli maaşının yaklaşık 10 bin ruble olduğu belirtildi.
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) Ekonomi Fakültesi’nden Doç. Andrey Girinskiy, Praym haber ajansına açıklamasında, Ayaz Dede’nin, Sovyetler Birliği’nde Yeni Yıl bayramının resmi tatil günü ilan edildiği 1930’lu yıllarda işe başladığını anımsattı.
Ayaz Dede’nin Rusya’nın Vologda Bölgesi’nde yaşadığı ve her yılın Aralık ayı sonunda ülke turuna çıktığını anlatan Girinskiy, Ayaz Dede’nin emekli maaşının 10 bin rublenin biraz üzerinde olduğunu söyledi.
Uzman, Ded Moroz’un çalışan emekli olduğunu anımsattı.
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