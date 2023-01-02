https://sputniknews.com.tr/20230102/rus-noel-babanin-aldigi-emekli-maasi-aciklandi-1065306657.html

Rus Noel Baba’nın aldığı emekli maaşı açıklandı

Rus Noel Baba’nın aldığı emekli maaşı açıklandı

Rusya’nın Noel Babası olan Ayaz Dede’nin (Ded Moroz) aldığı emekli maaşının yaklaşık 10 bin ruble olduğu belirtildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T21:22+0300

2023-01-02T21:22+0300

2023-01-02T21:22+0300

dünya

rusya

noel baba

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Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) Ekonomi Fakültesi’nden Doç. Andrey Girinskiy, Praym haber ajansına açıklamasında, Ayaz Dede’nin, Sovyetler Birliği’nde Yeni Yıl bayramının resmi tatil günü ilan edildiği 1930’lu yıllarda işe başladığını anımsattı.Ayaz Dede’nin Rusya’nın Vologda Bölgesi’nde yaşadığı ve her yılın Aralık ayı sonunda ülke turuna çıktığını anlatan Girinskiy, Ayaz Dede’nin emekli maaşının 10 bin rublenin biraz üzerinde olduğunu söyledi.Uzman, Ded Moroz’un çalışan emekli olduğunu anımsattı.

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