https://sputniknews.com.tr/20230102/rtuk-uyesi-tascidan-canli-yayinda-kufur-eden-rasim-ozan-kutahyali-hakkinda-suc-duyurusu-1065297010.html
RTÜK üyesi Taşcı'dan canlı yayında küfreden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu
RTÜK üyesi Taşcı'dan canlı yayında küfreden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu
RTÜK üyesi Taşcı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında küfrettiğini, RTÜK yönetiminin bu duruma sessiz kaldığını belirterek Üst Kurul'da değerlendirme için... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T15:11+0300
2023-01-02T15:11+0300
2023-01-02T16:05+0300
yaşam
ilhan taşcı
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
rasim ozan kütahyalı
küfür etmek
suç duyurusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102635/07/1026350725_15:0:1119:621_1920x0_80_0_0_9f2011d1a7aa680fd40b18d4f79c9213.jpg
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında ettiği küfürlerin incelenmesi için Üst Kurul'a dilekçe verdiğini duyurdu.Taşcı, "O utanmıyor küfrediyor; RTÜK ise üç maymunu oynuyor. Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayındaki küfürleri nedeniyle programın Üst Kurulda incelenip, değerlendirilmesi, bu kirli dilin duymazdan gelinmemesi bugün dilekçe verdim" dedi.RTÜK Başkanı'ndan açıklamaRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Derin Futbol'da söylenen sözlerle ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220510/rtuk-uyesi-tasci-duyurdu-ozgur-ozel-ve-kanallar-icin-gezi-dosyasi-hazirlandi-1056242216.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102635/07/1026350725_153:0:981:621_1920x0_80_0_0_cfead1a8b960fc0e92ca51fbc0eb958f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ilhan taşcı, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), rasim ozan kütahyalı, küfür etmek, suç duyurusu
ilhan taşcı, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), rasim ozan kütahyalı, küfür etmek, suç duyurusu
RTÜK üyesi Taşcı'dan canlı yayında küfreden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu
15:11 02.01.2023 (güncellendi: 16:05 02.01.2023) Abone ol
RTÜK üyesi Taşcı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında küfrettiğini, RTÜK yönetiminin bu duruma sessiz kaldığını belirterek Üst Kurul'da değerlendirme için dilekçe verdiğini açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında ettiği küfürlerin incelenmesi için Üst Kurul'a dilekçe verdiğini duyurdu.
Taşcı, "O utanmıyor küfrediyor; RTÜK ise üç maymunu oynuyor. Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayındaki küfürleri nedeniyle programın Üst Kurulda incelenip, değerlendirilmesi, bu kirli dilin duymazdan gelinmemesi bugün dilekçe verdim" dedi.
RTÜK Başkanı'ndan açıklama
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Derin Futbol'da söylenen sözlerle ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" dedi.