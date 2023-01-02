https://sputniknews.com.tr/20230102/ronaldoyu-bunyesine-katan-al-nassr-teknik-direktoru-once-messiyi-getirmek-istedim-1065300040.html
Ronaldo'yu bünyesine katan Al Nassr teknik direktörü: 'Önce Messi'yi getirmek istedim'
Ronaldo'yu bünyesine katan Al Nassr teknik direktörü: 'Önce Messi'yi getirmek istedim'
Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, 'önce Messi'yi istediğini' açıkladı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T16:36+0300
2023-01-02T16:36+0300
2023-01-02T16:36+0300
spor
ronaldo
cristiano ronaldo
lionel messi
al nassr
transfer
rudi garcia
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Geçen hafta Ronaldo'yu bünyesine katan Suudi futbol kulübü Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, takıma 'önce Lionel Messi'yi almak istediğini' söyledi.Basın toplantısında konuşan Garcia, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr transferini değerlendirdiği esnada "Önce Doha'dan Messi'yi getirmek istedim. Onu doğrudan buraya getirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.Ronaldo, Al Nassr'a transferiyle ilgili olarak "Farklı bir ligde ve farklı bir ülkede yeni bir deneyim için heyecanlıyım, Al Nassr'ın sahip olduğu vizyon çok ilham verici" demişti.Takımla Haziran 2025'e kadar geçerli 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo'nun yıllık maaşının 75 milyon euro olacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon euro'yu bulacağı ifade edildi.
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ronaldo, cristiano ronaldo, lionel messi, al nassr, transfer, rudi garcia
ronaldo, cristiano ronaldo, lionel messi, al nassr, transfer, rudi garcia
Ronaldo'yu bünyesine katan Al Nassr teknik direktörü: 'Önce Messi'yi getirmek istedim'
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Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, 'önce Messi'yi istediğini' açıkladı.
Geçen hafta Ronaldo'yu bünyesine katan Suudi futbol kulübü Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, takıma 'önce Lionel Messi'yi almak istediğini' söyledi.
Basın toplantısında konuşan Garcia, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr transferini değerlendirdiği esnada "Önce Doha'dan Messi'yi getirmek istedim. Onu doğrudan buraya getirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.
Ronaldo, Al Nassr'a transferiyle ilgili olarak "Farklı bir ligde ve farklı bir ülkede yeni bir deneyim için heyecanlıyım, Al Nassr'ın sahip olduğu vizyon çok ilham verici" demişti.
Takımla Haziran 2025'e kadar geçerli 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo'nun yıllık maaşının 75 milyon euro olacağı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon euro'yu bulacağı ifade edildi.