https://sputniknews.com.tr/20230102/prof-dr-servet-altaydan-deli-bal-uyarisi-kardiyolojik-soka-bagli-olumler-gorulebiliyor-1065286817.html
Prof. Dr. Servet Altay'dan 'Deli bal' uyarısı: Kardiyolojik şoka bağlı ölümler görülebiliyor
Prof. Dr. Servet Altay'dan 'Deli bal' uyarısı: Kardiyolojik şoka bağlı ölümler görülebiliyor
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, 'Deli Bal' zehirlenmeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Tüketimini... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T12:33+0300
2023-01-02T12:33+0300
2023-01-02T12:33+0300
yaşam
servet altay
deli bal
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Prof. Dr. Servet Altay, 'Deli bal' tüketimine bağlı zehirlenme ve ölümlerinin yüzde 98'nin Türkiye'de görüldüğünü belirterek, "Deli bal, Türkiye'nin bir problemi. Deli bal, tıp literatürüne giren bir problem. Balın içerisindeki grayanotoksin beyin ve kalbi etkileyen bir toksin. aradeniz bölgesinde 'Deli bal', 'Acı Bal' 'Çılgın bal', 'Kuzu öldüren' gibi isimlerle anılıyor "dedi.Sputnik'e konuşan Altay, 'Deli bal'ın tüketimi sonucunda kişide nörolojik ve kardiyolojik birçok problemin meydana gelebileceğini vurgulayarak, "Bu balın tüketimi sonucunda kişide nörolojik problemler, inme benzeri bulgular, bayılma, felç, kalpte ritim durmaları, ani kardiyolojik şoka bağlı ölümler görülebiliyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'de 'Deli bal'ın internet ortamında 'sağlıklı' olduğu iddiasıyla satışa sunulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Altay, bu satışlara itimat edilmemesi gerektiğini belirterek, "Maalesef internette satışı yapılıyor ve insanlar faydalı olur umuduyla bu balı alıyor. Kalp hastalarının kesinlikle tüketimini önermiyoruz. İnsanlarımıza bilmedikleri balı da tüketmemelerini tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.'Deli bal'ın tedavi edici bir yanının olmadığının altını çizen Prof. Dr. Altay şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20210111/deli-bal-yiyen-iki-kisi-hastanelik-oldu-1043553538.html
https://sputniknews.com.tr/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html
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servet altay, deli bal, zehirlenme, bal, haberler, türkiye, trakya üniversitesi
servet altay, deli bal, zehirlenme, bal, haberler, türkiye, trakya üniversitesi
Prof. Dr. Servet Altay'dan 'Deli bal' uyarısı: Kardiyolojik şoka bağlı ölümler görülebiliyor
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, 'Deli Bal' zehirlenmeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Tüketimini kesinlikle önermiyoruz. Bu balın tüketimi sonucunda kişide nörolojik problemler, inme benzeri bulgular, felç, kalpte ritim durmaları, kardiyolojik şoka bağlı ölümler görülebiliyor" dedi.
Prof. Dr. Servet Altay, 'Deli bal' tüketimine bağlı zehirlenme ve ölümlerinin yüzde 98'nin Türkiye'de görüldüğünü belirterek, "Deli bal, Türkiye'nin bir problemi. Deli bal, tıp literatürüne giren bir problem. Balın içerisindeki grayanotoksin beyin ve kalbi etkileyen bir toksin. aradeniz bölgesinde 'Deli bal', 'Acı Bal' 'Çılgın bal', 'Kuzu öldüren' gibi isimlerle anılıyor "dedi.
Sputnik'e konuşan Altay, 'Deli bal'ın tüketimi sonucunda kişide nörolojik ve kardiyolojik birçok problemin meydana gelebileceğini vurgulayarak, "Bu balın tüketimi sonucunda kişide nörolojik problemler, inme benzeri bulgular, bayılma, felç, kalpte ritim durmaları, ani kardiyolojik şoka bağlı ölümler görülebiliyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 'Deli bal'ın internet ortamında 'sağlıklı' olduğu iddiasıyla satışa sunulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Altay, bu satışlara itimat edilmemesi gerektiğini belirterek, "Maalesef internette satışı yapılıyor ve insanlar faydalı olur umuduyla bu balı alıyor. Kalp hastalarının kesinlikle tüketimini önermiyoruz. İnsanlarımıza bilmedikleri balı da tüketmemelerini tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.
'Deli bal'ın tedavi edici bir yanının olmadığının altını çizen Prof. Dr. Altay şunları söyledi:
"Bir dönem delibal mideye iyi geldiği ve tansiyonu düşürüyor iddiasıyla tedavi olarak denenmiş ama hangi balda ne kadar grayanotoksin var bilemiyoruz. Kimisinde 1 çay kaşığı kalpte durma yapabilirken kiminde daha fazla miktardaki bir şey yapmayabilir. Kesinlikle kullanılmasını tavsiye etmiyoruz."