https://sputniknews.com.tr/20230102/prof-dr-servet-altaydan-deli-bal-uyarisi-kardiyolojik-soka-bagli-olumler-gorulebiliyor-1065286817.html

Prof. Dr. Servet Altay'dan 'Deli bal' uyarısı: Kardiyolojik şoka bağlı ölümler görülebiliyor

Prof. Dr. Servet Altay'dan 'Deli bal' uyarısı: Kardiyolojik şoka bağlı ölümler görülebiliyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, 'Deli Bal' zehirlenmeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Tüketimini... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T12:33+0300

2023-01-02T12:33+0300

2023-01-02T12:33+0300

yaşam

servet altay

deli bal

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bal

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trakya üniversitesi

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Prof. Dr. Servet Altay, 'Deli bal' tüketimine bağlı zehirlenme ve ölümlerinin yüzde 98'nin Türkiye'de görüldüğünü belirterek, "Deli bal, Türkiye'nin bir problemi. Deli bal, tıp literatürüne giren bir problem. Balın içerisindeki grayanotoksin beyin ve kalbi etkileyen bir toksin. aradeniz bölgesinde 'Deli bal', 'Acı Bal' 'Çılgın bal', 'Kuzu öldüren' gibi isimlerle anılıyor "dedi.Sputnik'e konuşan Altay, 'Deli bal'ın tüketimi sonucunda kişide nörolojik ve kardiyolojik birçok problemin meydana gelebileceğini vurgulayarak, "Bu balın tüketimi sonucunda kişide nörolojik problemler, inme benzeri bulgular, bayılma, felç, kalpte ritim durmaları, ani kardiyolojik şoka bağlı ölümler görülebiliyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'de 'Deli bal'ın internet ortamında 'sağlıklı' olduğu iddiasıyla satışa sunulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Altay, bu satışlara itimat edilmemesi gerektiğini belirterek, "Maalesef internette satışı yapılıyor ve insanlar faydalı olur umuduyla bu balı alıyor. Kalp hastalarının kesinlikle tüketimini önermiyoruz. İnsanlarımıza bilmedikleri balı da tüketmemelerini tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.'Deli bal'ın tedavi edici bir yanının olmadığının altını çizen Prof. Dr. Altay şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20210111/deli-bal-yiyen-iki-kisi-hastanelik-oldu-1043553538.html

https://sputniknews.com.tr/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html

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servet altay, deli bal, zehirlenme, bal, haberler, türkiye, trakya üniversitesi