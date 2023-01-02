https://sputniknews.com.tr/20230102/politico-cumhuriyetci-parti-icinde-ukraynaya-destek-konusunda-anlasmazliklar-baslayabilir-1065310044.html
Politico: Cumhuriyetçi Parti içinde Ukrayna'ya destek konusunda anlaşmazlıklar başlayabilir
Politico: Cumhuriyetçi Parti içinde Ukrayna'ya destek konusunda anlaşmazlıklar başlayabilir
ABD merkezli Politico gazetesi, Cumhuriyetçi Parti içinde Ukrayna'ya destek konusunda anlaşmazlıklar başlayabileceğini yazdı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T23:14+0300
2023-01-02T23:14+0300
2023-01-02T23:14+0300
politico
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Politico gazetenin politika köşe yazarlarından Jonathan Martin’e göre Cumhuriyetçi Parti içinde Ukrayna'ya destek konusunda anlaşmazlıklar başlayabilecek ve söz konusu kriz partinin bütünlüğünü tehdit ediyor.Martin, parti içinde yaklaşmakta olan krizin ön koşullarından biri olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında yapılan bir açıklamanın ardından başlayan hararetli tartışmaları gösterdi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Donald Trump Jr., “Zelenskiy aslında nankör bir uluslararası yardım kraliçesi” ifadelerini kullanmıştı.Martin'e göre, parti üyelerinin bir kısmı Kiev'e verilen desteğin devam etmesi gerektiğine ikna olduğundan Trump Jr.’un sarf ettiği sözler, parti içinde çatışmaların başlamasına neden oldu.Yazar ayrıca parti üyelerinin geleneksel olarak Pekin ve Tahran'ın siyasi muhaliflerine sponsorluk ve destek sağlanmasından yana görüş bildirerek İran ve Çin meselelerinde daha ‘şahin’ bir duruş sergilediklerini, tüm bunların parti içinde huzursuzluk yarattığını ifade etti.Martin, “Altı yıllık yenilginin ve temsilcilerinden birinin halk oylamasını kazanmasının üzerinden geçen yirmi yılın ardından Cumhuriyetçi Parti, bir kimlik kriziyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.Daha önce Financial Times gazetesi, ocak ayında ABD Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirecek olan Cumhuriyetçilerin Kiev'e daha fazla yardım konusunda fikir birliğine varamadıklarını yazmıştı.
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politico, ukrayna, ukrayna krizi
politico, ukrayna, ukrayna krizi
Politico: Cumhuriyetçi Parti içinde Ukrayna'ya destek konusunda anlaşmazlıklar başlayabilir
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ABD merkezli Politico gazetesi, Cumhuriyetçi Parti içinde Ukrayna'ya destek konusunda anlaşmazlıklar başlayabileceğini yazdı.
Politico gazetenin politika köşe yazarlarından Jonathan Martin’e göre Cumhuriyetçi Parti içinde Ukrayna'ya destek konusunda anlaşmazlıklar başlayabilecek ve söz konusu kriz partinin bütünlüğünü tehdit ediyor.
Martin, parti içinde yaklaşmakta olan krizin ön koşullarından biri olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında yapılan bir açıklamanın ardından başlayan hararetli tartışmaları gösterdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Donald Trump Jr., “Zelenskiy aslında nankör bir uluslararası yardım kraliçesi” ifadelerini kullanmıştı.
Martin'e göre, parti üyelerinin bir kısmı Kiev'e verilen desteğin devam etmesi gerektiğine ikna olduğundan Trump Jr.’un sarf ettiği sözler, parti içinde çatışmaların başlamasına neden oldu.
Yazar ayrıca parti üyelerinin geleneksel olarak Pekin ve Tahran'ın siyasi muhaliflerine sponsorluk ve destek sağlanmasından yana görüş bildirerek İran ve Çin meselelerinde daha ‘şahin’ bir duruş sergilediklerini, tüm bunların parti içinde huzursuzluk yarattığını ifade etti.
Martin, “Altı yıllık yenilginin ve temsilcilerinden birinin halk oylamasını kazanmasının üzerinden geçen yirmi yılın ardından Cumhuriyetçi Parti, bir kimlik kriziyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.
Daha önce Financial Times gazetesi, ocak ayında ABD Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirecek olan Cumhuriyetçilerin Kiev'e daha fazla yardım konusunda fikir birliğine varamadıklarını yazmıştı.