https://sputniknews.com.tr/20230102/ozge-ulusoy-tehdit-edildigi-mesaji-paylasti-haddini-bil-artik-bilmezsen-ben-sana-bildiririm-1065286415.html

Özge Ulusoy, tehdit edildiği mesajı paylaştı: 'Haddini bil artık, bilmezsen ben sana bildiririm'

Özge Ulusoy, tehdit edildiği mesajı paylaştı: 'Haddini bil artık, bilmezsen ben sana bildiririm'

Manken Özge Ulusoy, babası emekli Albay Haydar Ulusoy’un ölümüne sebep olan trafik kazasıyla ilgili, “Kaza değil, cinayet” açıklaması yapmasının ardından... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T12:09+0300

2023-01-02T12:09+0300

2023-01-02T12:09+0300

yaşam

özge ulusoy

trafik kazası

tehdit

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Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy 4 Aralık günü Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 73 yaşındaki Haydar Ulusoy'a cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif N. hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.Bu ölümün ardından “Kaza değil, cinayet” açıklaması yapan Ulusoy, babasına çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Ulusoy, tehdit mesajını sosyal medya hesabında paylaştı.Ulusoy, yaptığı paylaşımda "“Ben babamın hakkını arayıp gerçeği söyleyip adalet isteyince bir de tehdit mi ediyorsunuz? Sen kimsin?” dedi.

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özge ulusoy, trafik kazası, tehdit