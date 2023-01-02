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Okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Elazığ'ın Palu ilçesinde okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi yaşamını yitirdi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T17:47+0300
2023-01-02T17:48+0300
türkiye
elazığ
bıçaklı saldırı
lise
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Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı.İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221229/lisede-akran-zorbaligi-engelli-cocuk-sinif-arkadaslari-tarafindan-tekme-tokat-dovuldu-1065160974.html
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elazığ, bıçaklı saldırı, lise
elazığ, bıçaklı saldırı, lise

Okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

17:47 02.01.2023 (güncellendi: 17:48 02.01.2023)
© AAOkulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
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Elazığ'ın Palu ilçesinde okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Lisede akran zorbalığı: Engelli çocuk, sınıf arkadaşları tarafından tekme tokat dövüldü
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