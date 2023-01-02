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https://sputniknews.com.tr/20230102/meteorolojiden-yilin-ilk-hava-durumu-raporu-sis-devam-edecek-1065280201.html
Meteorolojiden yılın ilk hava durumu raporu: Sis devam edecek
Meteorolojiden yılın ilk hava durumu raporu: Sis devam edecek
Meteoroloji 2 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava tahmin raporunda sis ve pus hadisesi bekleniyor. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T06:59+0300
2023-01-02T06:59+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
sis
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.MarmaraAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 3°C, 9°CAz bulutluİSTANBUL 7°C, 11°CAz bulutluKIRKLARELİ 4°C, 12°CAz bulutluKOCAELİ 6°C, 15°CAz bulutluEgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR -3°C, 11°CAz bulutluDENİZLİ 4°C, 17°CAz bulutluİZMİR 8°C, 18°CAz bulutluMUĞLA 2°C, 17°CAz bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA 5°C, 20°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 11°C, 20°CAz bulutluISPARTA 0°C, 15°CAz bulutluMERSİN 10°C, 20°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA -1°C, 9°CAz bulutluESKİŞEHİR -3°C, 7°CAz bulutluKAYSERİ -5°C, 8°CAz bulutluKONYA -2°C, 10°CAz bulutluBatı KaradenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU 0°C, 10°CAz bulutluKASTAMONU -3°C, 6°CAz bulutluSİNOP 9°C, 15°CAz bulutluZONGULDAK 6°C, 13°CAz bulutluOrta ve Doğu KaradenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AMASYA -1°C, 10°CAz bulutluSAMSUN 6°C, 15°CAz bulutluTOKAT -2°C, 10°CAz bulutluTRABZON 8°C, 14°CAz bulutluDoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI -10°C, 8°CAz bulutluERZURUM -9°C, 5°CAz bulutluMALATYA -3°C, 8°CAz bulutluVAN -5°C, 8°CAz bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.DİYARBAKIR -3°C, 13°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 1°C, 14°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 6°C, 13°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 4°C, 15°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sis
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sis

Meteorolojiden yılın ilk hava durumu raporu: Sis devam edecek

06:59 02.01.2023
© AAİstanbul Boğazı, köprü
İstanbul Boğazı, köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
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Meteoroloji 2 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava tahmin raporunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Marmara

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 9°C
Az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 12°C
Az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 15°C
Az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 17°C
Az bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu
MUĞLA 2°C, 17°C
Az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu
ISPARTA 0°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 7°C
Az bulutlu
KAYSERİ -5°C, 8°C
Az bulutlu
KONYA -2°C, 10°C
Az bulutlu

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU 0°C, 10°C
Az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 6°C
Az bulutlu
SİNOP 9°C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 13°C
Az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA -1°C, 10°C
Az bulutlu
SAMSUN 6°C, 15°C
Az bulutlu
TOKAT -2°C, 10°C
Az bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -10°C, 8°C
Az bulutlu
ERZURUM -9°C, 5°C
Az bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Az bulutlu
VAN -5°C, 8°C
Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 6°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
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