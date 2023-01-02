https://sputniknews.com.tr/20230102/meteorolojiden-yilin-ilk-hava-durumu-raporu-sis-devam-edecek-1065280201.html

Meteorolojiden yılın ilk hava durumu raporu: Sis devam edecek

Meteorolojiden yılın ilk hava durumu raporu: Sis devam edecek

Meteoroloji 2 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava tahmin raporunda sis ve pus hadisesi bekleniyor. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T06:59+0300

2023-01-02T06:59+0300

2023-01-02T06:59+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

sis

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.MarmaraAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 3°C, 9°CAz bulutluİSTANBUL 7°C, 11°CAz bulutluKIRKLARELİ 4°C, 12°CAz bulutluKOCAELİ 6°C, 15°CAz bulutluEgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR -3°C, 11°CAz bulutluDENİZLİ 4°C, 17°CAz bulutluİZMİR 8°C, 18°CAz bulutluMUĞLA 2°C, 17°CAz bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA 5°C, 20°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 11°C, 20°CAz bulutluISPARTA 0°C, 15°CAz bulutluMERSİN 10°C, 20°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA -1°C, 9°CAz bulutluESKİŞEHİR -3°C, 7°CAz bulutluKAYSERİ -5°C, 8°CAz bulutluKONYA -2°C, 10°CAz bulutluBatı KaradenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU 0°C, 10°CAz bulutluKASTAMONU -3°C, 6°CAz bulutluSİNOP 9°C, 15°CAz bulutluZONGULDAK 6°C, 13°CAz bulutluOrta ve Doğu KaradenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AMASYA -1°C, 10°CAz bulutluSAMSUN 6°C, 15°CAz bulutluTOKAT -2°C, 10°CAz bulutluTRABZON 8°C, 14°CAz bulutluDoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI -10°C, 8°CAz bulutluERZURUM -9°C, 5°CAz bulutluMALATYA -3°C, 8°CAz bulutluVAN -5°C, 8°CAz bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.DİYARBAKIR -3°C, 13°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 1°C, 14°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 6°C, 13°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 4°C, 15°CAz bulutlu ve açık

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