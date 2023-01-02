https://sputniknews.com.tr/20230102/mersinde-kadin-doktoru-darp-ettikleri-iddiasiyla-2-kisi-gozaltina-alindi-1065308025.html

Mersin'de kadın doktoru darp eden 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'de kadın doktoru darp eden 2 kişi gözaltına alındı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kadın doktoru darp ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T22:40+0300

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darp

türkiye

mersin

doktor

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İddiaya göre, Mersin'de hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor T.K, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ve S.V. odaya girdi.Hemşirenin, hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 kişi ile sağlık görevlileri arasında tartışma yaşandı.Tartışma sırasında Z.T. ve yanındaki kadın S.V, doktor T.K'yi darp etti.Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, doktorun beyaz kod bildiriminde bulunmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.'Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz'İl Sağlık Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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darp, mersin, doktor