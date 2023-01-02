https://sputniknews.com.tr/20230102/kopegi-tasma-ipiyle-dovdu-hayvanseverlerin-elinden-zor-kurtuldu-1065282944.html

Köpeği tasma ipiyle dövdü, hayvanseverlerin elinden zor kurtuldu

Köpeği tasma ipiyle dövdü, hayvanseverlerin elinden zor kurtuldu

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, evinde köpeğine şiddet uygularken görüntülendi. Site önüne gelen hayvanseverler, şüpheliye tepki gösterdi. Şahsı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T10:06+0300

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hayvana işkence

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Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Ren H., tasma ipiyle köpeğine defalarca vurdu. Köpeğin bağırma sesini sitede yaşayan diğer vatandaşlar duyup polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine siteye gelen polis ekipleri Ren H.'yi gözaltına alınırken site önünde bekleyen vatandaşlar, şahsın götürülmesine müsaade etmedi. Bir süre Ren H.'ye tepki gösteren grubu polis ekipleri sakinleştirdi. Şüpheli karakola götürüldü.Olay sonrası şiddete maruz kalan köpeğin ekiplerce barınağa bırakıldığı öğrenilirken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.Köpeğe şiddet anları kameradaRen H.'nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın, tasma ipiyle köpeğe defalarca vurduğu ve hayvanın kaçmak istese de ip ile geri çekilerek dövüldüğü görülüyor. Ren H.'nin gözaltına alınarak karakola götürüldüğü sırada, site önündeki vatandaşların bir süre buna izin vermeyerek şahsa tepki gösterdiği ve ardından polis ekipleri tarafından sakinleştiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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istanbul, esenyurt, köpek, hayvan, hayvan hakları, hayvanlara işkence, hayvana işkence