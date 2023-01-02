https://sputniknews.com.tr/20230102/kopegi-tasma-ipiyle-dovdu-hayvanseverlerin-elinden-zor-kurtuldu-1065282944.html
Köpeği tasma ipiyle dövdü, hayvanseverlerin elinden zor kurtuldu
Köpeği tasma ipiyle dövdü, hayvanseverlerin elinden zor kurtuldu
Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, evinde köpeğine şiddet uygularken görüntülendi. Site önüne gelen hayvanseverler, şüpheliye tepki gösterdi. Şahsı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T10:06+0300
2023-01-02T10:06+0300
2023-01-02T10:11+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
köpek
hayvan
hayvan hakları
hayvanlara işkence
hayvana işkence
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/02/1065282798_0:410:720:815_1920x0_80_0_0_6f5190b334055a581b649f2f707f7b44.jpg
Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Ren H., tasma ipiyle köpeğine defalarca vurdu. Köpeğin bağırma sesini sitede yaşayan diğer vatandaşlar duyup polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine siteye gelen polis ekipleri Ren H.'yi gözaltına alınırken site önünde bekleyen vatandaşlar, şahsın götürülmesine müsaade etmedi. Bir süre Ren H.'ye tepki gösteren grubu polis ekipleri sakinleştirdi. Şüpheli karakola götürüldü.Olay sonrası şiddete maruz kalan köpeğin ekiplerce barınağa bırakıldığı öğrenilirken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.Köpeğe şiddet anları kameradaRen H.'nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın, tasma ipiyle köpeğe defalarca vurduğu ve hayvanın kaçmak istese de ip ile geri çekilerek dövüldüğü görülüyor. Ren H.'nin gözaltına alınarak karakola götürüldüğü sırada, site önündeki vatandaşların bir süre buna izin vermeyerek şahsa tepki gösterdiği ve ardından polis ekipleri tarafından sakinleştiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
istanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/02/1065282798_0:342:720:882_1920x0_80_0_0_929af2f95faee01d84c0e04907322d12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, esenyurt, köpek, hayvan, hayvan hakları, hayvanlara işkence, hayvana işkence
istanbul, esenyurt, köpek, hayvan, hayvan hakları, hayvanlara işkence, hayvana işkence
Köpeği tasma ipiyle dövdü, hayvanseverlerin elinden zor kurtuldu
10:06 02.01.2023 (güncellendi: 10:11 02.01.2023) Abone ol
Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs, evinde köpeğine şiddet uygularken görüntülendi. Site önüne gelen hayvanseverler, şüpheliye tepki gösterdi. Şahsı gözaltına alan polis ekipleri, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Ren H., tasma ipiyle köpeğine defalarca vurdu. Köpeğin bağırma sesini sitede yaşayan diğer vatandaşlar duyup polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine siteye gelen polis ekipleri Ren H.'yi gözaltına alınırken site önünde bekleyen vatandaşlar, şahsın götürülmesine müsaade etmedi. Bir süre Ren H.'ye tepki gösteren grubu polis ekipleri sakinleştirdi. Şüpheli karakola götürüldü.
Olay sonrası şiddete maruz kalan köpeğin ekiplerce barınağa bırakıldığı öğrenilirken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.
Köpeğe şiddet anları kamerada
Ren H.'nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın, tasma ipiyle köpeğe defalarca vurduğu ve hayvanın kaçmak istese de ip ile geri çekilerek dövüldüğü görülüyor.
Ren H.'nin gözaltına alınarak karakola götürüldüğü sırada, site önündeki vatandaşların bir süre buna izin vermeyerek şahsa tepki gösterdiği ve ardından polis ekipleri tarafından sakinleştiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.