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https://sputniknews.com.tr/20230102/kibris-kiyilarina-uyusturucu-paketleri-vurdu-1065302480.html
Kıbrıs kıyılarına uyuşturucu paketleri vurdu
Kıbrıs kıyılarına uyuşturucu paketleri vurdu
Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'ta, 2 haftadır bazı kıyılara vuran uyuşturucu paketlerinin kaynağına dair araştırma başlatıldı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T18:11+0300
2023-01-02T18:11+0300
dünya
kıbrıs
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
uyuşturucu
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Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanlığı Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 18 Aralık 2022-1 Ocak 2023 döneminde ülkenin bazı kıyılarına vuran paketlenmiş halde toplam 75 kilogram uyuşturucunun Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin bilgisi ve koordinesiyle kıyılardan toplandığı belirtildi.Açıklamada, vatandaşlara çağrıda bulunularak kıyıda gördükleri şüpheli paket ve cisimleri en yakın karakola bildirmeleri istendi.İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucunun Hint keneviri olduğunu ve incelemenin ardından imha edileceğini açıkladı.Güney Kıbrıs'ın Mağusa bölgesindeki Protara’da da kıyılara aralıklarla uyuşturucu paketleri vurdu.Güney Kıbrıs basınında yer alan haberlerde, polis tarafından toplanan uyuşturucunun 28 kilogram olduğu ve kaynağına ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.Haravgi gazetesi, Kıbrıs'ın güneyinde kıyıya vuran uyuşturucu paketlerinin, kuzeyde karaya vuranlarla bağlantılı olabileceğini ve polisin olayla ilgili araştırma başlattığını yazdı.
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kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, uyuşturucu
kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, uyuşturucu

Kıbrıs kıyılarına uyuşturucu paketleri vurdu

18:11 02.01.2023
© AAKıbrıs kıyılarına uyuşturucu paketleri vurdu
Kıbrıs kıyılarına uyuşturucu paketleri vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
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Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'ta, 2 haftadır bazı kıyılara vuran uyuşturucu paketlerinin kaynağına dair araştırma başlatıldı.
Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanlığı Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 18 Aralık 2022-1 Ocak 2023 döneminde ülkenin bazı kıyılarına vuran paketlenmiş halde toplam 75 kilogram uyuşturucunun Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin bilgisi ve koordinesiyle kıyılardan toplandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara çağrıda bulunularak kıyıda gördükleri şüpheli paket ve cisimleri en yakın karakola bildirmeleri istendi.
İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucunun Hint keneviri olduğunu ve incelemenin ardından imha edileceğini açıkladı.
Güney Kıbrıs'ın Mağusa bölgesindeki Protara’da da kıyılara aralıklarla uyuşturucu paketleri vurdu.
Güney Kıbrıs basınında yer alan haberlerde, polis tarafından toplanan uyuşturucunun 28 kilogram olduğu ve kaynağına ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Haravgi gazetesi, Kıbrıs'ın güneyinde kıyıya vuran uyuşturucu paketlerinin, kuzeyde karaya vuranlarla bağlantılı olabileceğini ve polisin olayla ilgili araştırma başlattığını yazdı.
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