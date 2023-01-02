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İstanbul'da yoğun sis: Bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da yoğun sis: Bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T08:55+0300
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istanbul
istanbul boğazı
sis
şehir hatları
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Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.Özellikle boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu’nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Boğaz Gidiş-Geliş ve Beykoz-Sarıyer seferlerimiz yapılamamaktadır. Diğer seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir” ifadeleri kullanıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230102/meteorolojiden-yilin-ilk-hava-durumu-raporu-sis-devam-edecek-1065280201.html
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istanbul, istanbul boğazı, sis, şehir hatları
istanbul, istanbul boğazı, sis, şehir hatları

İstanbul'da yoğun sis: Bazı vapur seferleri iptal edildi

08:55 02.01.2023
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞİstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ
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İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
Özellikle boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu’nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.
Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Boğaz Gidiş-Geliş ve Beykoz-Sarıyer seferlerimiz yapılamamaktadır. Diğer seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu.
İstanbul Boğazı, köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
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Meteorolojiden yılın ilk hava durumu raporu: Sis devam edecek
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