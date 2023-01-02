https://sputniknews.com.tr/20230102/istanbulda-yogun-sis-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1065281624.html

İstanbul'da yoğun sis: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da yoğun sis: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T08:55+0300

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türkiye

istanbul

istanbul boğazı

sis

şehir hatları

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Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.Özellikle boğaz çevresindeki Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kağıthane, Fatih, Beyoğlu’nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Boğaz Gidiş-Geliş ve Beykoz-Sarıyer seferlerimiz yapılamamaktadır. Diğer seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir” ifadeleri kullanıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230102/meteorolojiden-yilin-ilk-hava-durumu-raporu-sis-devam-edecek-1065280201.html

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