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İstanbul'da yoğun sis: AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal
İstanbul'da yoğun sis: AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal
İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
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sis
anadolujet
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İstanbul’da etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası’nda da görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi HEAŞ'ın yolcuları muhtemel sefer iptallerine karşı uyarmasının ardından AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.
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sis, anadolujet, iptal
sis, anadolujet, iptal

İstanbul'da yoğun sis: AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal

20:16 02.01.2023 (güncellendi: 20:51 02.01.2023)
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AnadoluJet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
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İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.
İstanbul’da etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası’nda da görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar yaşandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi HEAŞ'ın yolcuları muhtemel sefer iptallerine karşı uyarmasının ardından AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.
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