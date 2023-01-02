https://sputniknews.com.tr/20230102/istanbulda-yogun-sis-anadolujetin-sabiha-gokcen-havalimani-kalkisli-ve-varisli-48-seferi-iptal--1065305237.html
İstanbul'da yoğun sis: AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal
İstanbul'da yoğun sis: AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal
İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T20:16+0300
2023-01-02T20:16+0300
2023-01-02T20:51+0300
sis
anadolujet
türkiye
iptal
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İstanbul’da etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası’nda da görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi HEAŞ'ın yolcuları muhtemel sefer iptallerine karşı uyarmasının ardından AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.
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sis, anadolujet, iptal
İstanbul'da yoğun sis: AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal
20:16 02.01.2023 (güncellendi: 20:51 02.01.2023) Abone ol
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İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.
İstanbul’da etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası’nda da görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar yaşandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi HEAŞ'ın yolcuları muhtemel sefer iptallerine karşı uyarmasının ardından AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.