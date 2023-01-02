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https://sputniknews.com.tr/20230102/israil-sami-vurdu-2-asker-hayatini-kaybetti-1065286519.html
İsrail, Şam'ı vurdu: 2 asker hayatını kaybetti, havalimanı uçuşa kapatıldı
İsrail, Şam'ı vurdu: 2 asker hayatını kaybetti, havalimanı uçuşa kapatıldı
İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek başkent Şam'ı vurdu. Saldırıda 2 asker hayatını kaybederken Şam Uluslararası Havalimanı'nın... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T12:12+0300
2023-01-02T12:13+0300
dünya
israil
suriye
şam
hava saldırısı
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Suriye ordusu, İsrail'in hava saldırıları sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nın kısa süreliğine hizmet dışı kaldığını duyurdu.SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 02.00 sularında Şam Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.Saldırılar sonucu, iki askerin hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı belirtildi. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, saldırılar sonucu meydana gelen hasarın giderildiğini duyurdu.İsrail ordusu söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/cinden-turkiye-ve-israile-cagri-suriyedeki-operasyonlari-durdurun-1064007517.html
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israil, suriye, şam, hava saldırısı
israil, suriye, şam, hava saldırısı

İsrail, Şam'ı vurdu: 2 asker hayatını kaybetti, havalimanı uçuşa kapatıldı

12:12 02.01.2023 (güncellendi: 12:13 02.01.2023)
© Ruptlyİsrail'in Suriye'ye saldırısı böyle görüntülendi
İsrail'in Suriye'ye saldırısı böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© Ruptly
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İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek başkent Şam'ı vurdu. Saldırıda 2 asker hayatını kaybederken Şam Uluslararası Havalimanı'nın kısa süreliğine uçuşa kapatıldığı açıklandı.
Suriye ordusu, İsrail'in hava saldırıları sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nın kısa süreliğine hizmet dışı kaldığını duyurdu.
SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 02.00 sularında Şam Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.
Saldırılar sonucu, iki askerin hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı belirtildi. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, saldırılar sonucu meydana gelen hasarın giderildiğini duyurdu.
İsrail ordusu söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
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