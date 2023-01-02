https://sputniknews.com.tr/20230102/imamoglu-bizden-onceki-25-yil-boyunca-yillik-metro-imalatinin-25-katinin-da-ustune-ciktik-1065303802.html

İmamoğlu: Bizden önceki 25 yıl boyunca yıllık metro imalatının 2,5 katının da üstüne çıktık

İmamoğlu: Bizden önceki 25 yıl boyunca yıllık metro imalatının 2,5 katının da üstüne çıktık

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının iki istasyonu düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T19:21+0300

2023-01-02T19:21+0300

2023-01-02T19:23+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

metro

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yapılan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları düzenlenen törenle hizmete girdi.Mecidiyeköy İstasyonu'ndaki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün açtıkları Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, bugün hizmete aldıkları Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız metro hattı ve 6 Ocak'ta da vatandaşların kullanımına sunulacak Dudullu-Bostancı metro hattı ile yeni yıla 'merhaba' dediklerini söyledi.Bu 3 hizmetin toplam yatırım bedelinin 20 milyar lira olduğu ifade eden İmamoğlu, "Sağlıklı bir yöntemle yatırım yapmayan ve İstanbulluların parasını sağlıklı bir biçimde harcamayan, İstanbulluların gönlünü kazanamaz." dedi.Göreve geldikleri an itibarıyla İBB içerisindeki 'tükenmişlik sendromuna' son verdiklerini anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da bir konuşma yaptığı törende, İBB Başkanı İmamoğlu, CHP genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın da aralarında bulunduğu heyet, kurdele kesti.Daha sonra metronun peronuna inen heyet, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız kesiminde hizmet verecek trende yolculuk yaptı.

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