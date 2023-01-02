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İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var'
İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var'
Otomobil bayilerinde sıfır araç sorunu yaşanmaya başlayınca vatandaşlar ikinci ele yöneldi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T13:00+0300
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ikinci el otomobil
fotoğraf
ekonomi
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ikinci el otomobil, fotoğraf, ekonomi, fahiş fiyat, фото
ikinci el otomobil, fotoğraf, ekonomi, fahiş fiyat, фото

İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var'

13:00 02.01.2023
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Otomobil bayilerinde sıfır araç sorunu yaşanmaya başlayınca vatandaşlar ikinci ele yöneldi.
© İHABayilerde sıfır araç bulunamamasından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik yaşanıyor.
İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var' - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Bayilerde sıfır araç bulunamamasından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik yaşanıyor.
© İHA Otomobil alacak vatandaşlar, bayilerde istedikleri otomobili bulanmayınca ikinci el piyasasına yöneliyor.
İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var' - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Otomobil alacak vatandaşlar, bayilerde istedikleri otomobili bulanmayınca ikinci el piyasasına yöneliyor.
© İHAAçıkgöz, "Fiyatların düşeceği ile alakalı bir beklenti olmadığı için etki ediyor. Bayilerde de araba yok, geçen seneki gibi ikinci el araç sıfırdan daha fazlaya satılıyor. Bu yüzden de talep çok fazla" diye devam etti.
İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var' - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Açıkgöz, "Fiyatların düşeceği ile alakalı bir beklenti olmadığı için etki ediyor. Bayilerde de araba yok, geçen seneki gibi ikinci el araç sıfırdan daha fazlaya satılıyor. Bu yüzden de talep çok fazla" diye devam etti.
© İHAOto galerici Murat Açıkgöz, "Arabaların fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Araçlara karşı anormal bir talep var. Bu yüzden satışlarımız çok iyi. İnsanların şu anda bir beklentisi yok" dedi.
İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var' - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Oto galerici Murat Açıkgöz, "Arabaların fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Araçlara karşı anormal bir talep var. Bu yüzden satışlarımız çok iyi. İnsanların şu anda bir beklentisi yok" dedi.
© İHAİkinci ele rağbet gösterildiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanlar 'Bugün arabayı almazsam yarın daha pahalı olacak' diye düşünüyor. Bu yüzden de zaman kaybetmeden almayı düşünüyorlar. En çok modelli araçların satışı oluyor. 2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor. Marka model hiç fark etmiyor. 500 bin liralık araba da satılıyor, 1.5 milyon liralık arabalar da satılıyor. Hepsi satılıyor" ifadelerini kullandı.
İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var' - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
İkinci ele rağbet gösterildiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanlar 'Bugün arabayı almazsam yarın daha pahalı olacak' diye düşünüyor. Bu yüzden de zaman kaybetmeden almayı düşünüyorlar. En çok modelli araçların satışı oluyor. 2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor. Marka model hiç fark etmiyor. 500 bin liralık araba da satılıyor, 1.5 milyon liralık arabalar da satılıyor. Hepsi satılıyor" ifadelerini kullandı.
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