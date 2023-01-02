İkinci el araç piyasası hareketlendi: 'Fiyatlar yükseliyor ama anormal bir talep var'

© İHA İkinci ele rağbet gösterildiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanlar 'Bugün arabayı almazsam yarın daha pahalı olacak' diye düşünüyor. Bu yüzden de zaman kaybetmeden almayı düşünüyorlar. En çok modelli araçların satışı oluyor. 2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor. Marka model hiç fark etmiyor. 500 bin liralık araba da satılıyor, 1.5 milyon liralık arabalar da satılıyor. Hepsi satılıyor" ifadelerini kullandı.