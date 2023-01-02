https://sputniknews.com.tr/20230102/iddia-ingilterede-acil-servislerdeki-gecikmeler-her-hafta-500-kisi-olmesine-neden-oldu-1065283602.html
İngiltere'de sağlık yetkilisi: Acil servislerdeki gecikmeler her hafta 500 kişi ölmesine neden oldu
İngiltere'de sağlık yetkilisi: Acil servislerdeki gecikmeler her hafta 500 kişi ölmesine neden oldu
İngiltere'de acil servislerde yaşanan gecikmelerin her hafta 300 ila 500 ölüme neden olduğu öne sürüldü. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T10:22+0300
2023-01-02T10:22+0300
2023-01-02T10:26+0300
dünya
ingiltere
acil servis
doktor
can kaybı
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Royal College of Emergency Medicine Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio'ya yaptığı açıklamada ülkedeki acil servislerde yaşanan gecikmelerin her hafta 300 ila 500 can kaybına neden olduğunu söyledi.Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) paylaştığı bilgiye göre 2021'in kasım ayından 2022'ye kadar 10 bin 646 hasta, acil servislere kabul edilmek için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı.Boyle, "Şu anda bu uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, ölüm oranındaki artışla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servisteki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 arasında insanın öldüğünü düşünüyoruz" dedi.'Kapasiteyi artırmamız gerekiyor'Durumun anlaşılması gerektiğine işaret eden Boyle, "Hastanelerimizdeki kapasiteyi artırmamız gerekiyor, alternatif yollar olduğundan emin olmalıyız ki insanlar öylece ambulans servisine ve acil servise akmasın" ifadelerini kullandı.Son haftalarda İngiltere'de sağlık çalışanları, ücret artışlarının enerji krizinin tetiklediği enflasyon rakamlarının altında kalması nedenile grevde.Öte yandan ülkede son haftalarda şiddetli bir grip salgını başladı. NHS verilerine göre, bir önceki hafta grip nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı günde 2 bin 88'di, Noel haftasında ise 3 bin 756 olarak kaydedildi.Guarian'a göre ülkede genelinde Kovid-19 vakaları düşük olsa da virüs nedeniyle yaşanan personel devamsızlığı aralık ayında kasım ayına göre yüzde 47 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/britanyada-tarihi-saglik-grevi-ingiltere-ve-gallerde-binlerce-ambulans-calisani-is-birakti-1064846052.html
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ingiltere, acil servis, doktor, can kaybı
ingiltere, acil servis, doktor, can kaybı
İngiltere'de sağlık yetkilisi: Acil servislerdeki gecikmeler her hafta 500 kişi ölmesine neden oldu
10:22 02.01.2023 (güncellendi: 10:26 02.01.2023) Abone ol
İngiltere'de acil servislerde yaşanan gecikmelerin her hafta 300 ila 500 ölüme neden olduğu öne sürüldü.
Royal College of Emergency Medicine Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio'ya yaptığı açıklamada ülkedeki acil servislerde yaşanan gecikmelerin her hafta 300 ila 500 can kaybına neden olduğunu söyledi.
Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) paylaştığı bilgiye göre 2021'in kasım ayından 2022'ye kadar 10 bin 646 hasta, acil servislere kabul edilmek için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı.
Boyle, "Şu anda bu uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, ölüm oranındaki artışla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servisteki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 arasında insanın öldüğünü düşünüyoruz" dedi.
'Kapasiteyi artırmamız gerekiyor'
Durumun anlaşılması gerektiğine işaret eden Boyle, "Hastanelerimizdeki kapasiteyi artırmamız gerekiyor, alternatif yollar olduğundan emin olmalıyız ki insanlar öylece ambulans servisine ve acil servise akmasın" ifadelerini kullandı.
Son haftalarda İngiltere'de sağlık çalışanları, ücret artışlarının enerji krizinin tetiklediği enflasyon rakamlarının altında kalması nedenile grevde.
Öte yandan ülkede son haftalarda şiddetli bir grip salgını başladı. NHS verilerine göre, bir önceki hafta grip nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı günde 2 bin 88'di, Noel haftasında ise 3 bin 756 olarak kaydedildi.
Guarian'a göre ülkede genelinde Kovid-19 vakaları düşük olsa da virüs nedeniyle yaşanan personel devamsızlığı aralık ayında kasım ayına göre yüzde 47 arttı.