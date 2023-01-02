https://sputniknews.com.tr/20230102/iaom-avrasya-baskanindan-tahil-koridoru-yorumu-turk-armator-olmak-bir-avantaj-haline-geldi-1065297575.html

IAOM Avrasya Başkanı’ndan tahıl koridoru yorumu: 'Türk armatör olmak bir avantaj haline geldi'

IAOM Avrasya Başkanı’ndan tahıl koridoru yorumu: 'Türk armatör olmak bir avantaj haline geldi'

IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin tahıl koridorundaki rolü konusunda “Türkiye hem faydalanıcı hem regülatör ve kontrolör hem de... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T15:22+0300

2023-01-02T15:22+0300

2023-01-02T15:23+0300

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02.01.2022 Seyir Hali 02.01.2022 Seyir Hali

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, tahıl koridorunun dünya gıda tedariği için önemini ve Türkiye’nin bu anlaşmada konumunu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Dr. Ulusoy, tahıl koridoruna neden ihtiyaç duyulduğunu “Tahıl koridoru temelde neden bir ihtiyaç? Ukrayna 2021 sezonunda 106 milyon ton tahıl üreten bunun da 70 milyon tonunu ihraç etmesi beklenen bir ülkedir. Ayda 6 milyon ton çıkış yapılması gereken ihracatçı bir ülke iken savaş nedeniyle bu rakamın 1 milyona, ilk günlerinde batı sınırından 500 binlere düştüğünü gödük. Buradan çıkış dünya piyasasını son derece etkiliyor. Tahıl koridorunun birinci etabında 10 milyon tonu geçtik. İkinci uzatma ile beraber 15’e ulaştık. Birincinin uzatılmaması noktasında çok gergin bir piyasa vardı. Bu işin ne kadar etki ettiğini gösteren bir unsurdur”diye açıkladı.‘Müşterek Koordinasyon Merkezi bir müzakere masası’Tahıl koridorunda kontrol mekanizmasının işleyişini betimleyen Dr. Ulusoy, tedarikte yaşanan hız değişimlerini anlatarak, “15 milyon ton çıkarken güle oynaya mı çıktı? Hayır. İstanbul’da işleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde (JCC) Birleşmiş Milletler, Rusya, Türkiye, Ukrayna’dan temsilciler bulunduruyor. Orası bir müzakere masası aslında, Ukrayna ve Rusya’nın savaş süresince aynı anda bulunduğu tek yer belki de JCC kontrol merkezidir. Orada da Rusların menfaati tahıl koridorunun açık olması ama çok da hızlı ilerlememesi Ukrayna’nın ise son derece hızlı ilerlemesi buradan ürün sevk etmek istiyorlar. Para kazanacaklar, çarklar dönecek. Dönem dönem kontrolde bekleyen gemi sayısının 150’ye çıktığını gördük. Bu bir aylık beklemelere işaret etti. Bazen de bunun hızlandığını 3-4 günlere düştüğünü görüyoruz ama ortalamada bir hafta gibi sürede gemilerin beklemesi söz konusudur. Bu ekonomik bir verimsizlik ama kötünün iyisi diyoruz çünkü tahıl koridorunun kapalı olduğu, Ukrayna’dan hiç çıkış olmadığı seçeneğe göre biraz bekleyerek de olsa bu gemilerin çıkması dünya için olumlu bir senaryodur” şeklinde konuştu.‘Türkiye hem faydalanıcı, hem regülatör ve kontrolör hem de taşıyıcılar arasında’Dr. Ulusoy, Türkiye’nin olası bir tahıl krizinde yapabileceklerini değerlendirdi, “Türkiye hem faydalanıcı hem regülatör ve kontrolör hem de taşıyıcılar arasında da önemli bir pay alıyor. Bu coğrafyada Türk armatör olmak bu kontrol merkezi ve döngüden dolayı bir avantaj haline geldi. Türkiye’nin alternatifleri her zaman mevcut, 3-4 günlük piyasa nasıl bir reaksiyon olduğunu gördük. Hızlı bir refleks veriyor ama bu refleksin savaşın ilk günlerindeki gibi olacağını tahmin etmiyoruz. Bu fiyat hareketinin dışında Türkiye’nin planı alternatif orijinlerden hızlı şekilde ürün temin etmektir. Burada zamanlama önemli, zaman kazanmak da önemlidir. Türkiye 2-3 ayını yönetebilecek konumda. Dolayısıyla herhangi bir kesintide biz iki ay sonraya alternatif bir orijinden ürün getirebiliyorsak B planımızı uygulayabildik demektir. Alternatif olarak neyden bahsediyoruz? Baltık ülkeleri, Arjantin mümkün alternatiflerdir. Bulunabilirlik zafiyetine düşmeden elimizdeki stoklarla bu süreyi geçirip yenisini yerine getiririz. Ancak piyasalara yansıyacak fark ve orjin değişikliği ile mesafe uzamasının yarattığı navlun farkını da ödemek durumunda kalacağız. Böyle durumlarda tabii ki fiyattan önce bulunabilirlik geçiyor” ifadelerini kullandı.

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Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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