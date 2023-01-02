https://sputniknews.com.tr/20230102/hindistanda-2-olumlu-yilbasi-partisi-misafiri-silahla-vuran-ev-sahibi-kalp-krizi-gecirdi-1065286278.html

Hindistan'da 2 ölümlü yılbaşı partisi: Misafiri silahla vuran ev sahibi kalp krizi geçirdi

Hindistan'da 2 ölümlü yılbaşı partisi: Misafiri silahla vuran ev sahibi kalp krizi geçirdi

Hindistan'ın Karnataka vilayetinde düzenlenen bir yılbaşı partisinde, etkinliği düzenleyen şahsın ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayın... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T12:06+0300

2023-01-02T12:06+0300

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türkiye

hindistan

cinayet

silah

yılbaşı

parti

kalp krizi

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Karnataka vilayetindeki Shivamogga şehrinde 67 yaşındaki Manjunath Olekar yılbaşı nedeniyle evinde parti düzenledi. 2023'ün ilk dakikalarını havaya ateş açarak kutlamak için silahını hazırlayan Olekar, silahın ateş almasıyla yanında bulunan misafiri 34 yaşındaki Vinay U'yu yanlışlıkla vurdu. Vinay U olay yerinde hayatını kaybederken, şoka giren ev sahibi kısa süre sonra kalp krizi geçirdi. Olekar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Konuya ilişkin açıklama yapan yerel polis, olaya dair soruşturma başlatıldığını belirtti. Silahın ruhsatlı olduğunu kaydeden emniyet sözcüsü Mithun Kumar, ev sahibi Olekar'ın silahını hazırlarken yanlışlıkla tetiğe bastığını ve oğlunun arkadaşı Vinay U'yu vurduğunu söyledi.Daha önceki yılbaşı partilerinde de havaya ateş açarak kutlama yaptığı bilinen Olekar'ın olayın ardından kalp krizi geçirdiğini ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyleyen Kumar, "Ateşli silahlar yalnızca belirli koşullarda kullanılabilir. Ancak kutlamalar için havaya ateş açılmamalı" dedi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de 20 yaşındaki bir kadın scooter'ıyla bir arabaya çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü, kazanın ardından aracı durdurmayarak genç kadını kilometrelerce sürükledi. Olaya ilişkin araçtaki 5 kişi tutuklandı.

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hindistan, cinayet, silah, yılbaşı, parti, kalp krizi