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https://sputniknews.com.tr/20230102/havalimaninda-kaza-yolcu-ucaginin-motoru-personeli-icine-cekti-1065281033.html
Havalimanında kaza: Yolcu uçağının motoru, personeli içine çekti
Havalimanında kaza: Yolcu uçağının motoru, personeli içine çekti
ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan Montgomery Bölgesel Havalimanı'nda feci bir kaza yaşandı. Uçağın motoru tarafından çekilen yer hizmetleri personeli hayatını... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T08:39+0300
2023-01-02T08:39+0300
dünya
abd
american airlines
yolcu uçağı
kaza
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American Airlines'ın iştiraki Envoy Air'ın Montgomery-Dallas seferini yapmaya hazırlanan Embraer E175LR tipi yolcu uçağının motoru Piedmont'ta görevli yer hizmetleri çalışanını çekti.Feci olay sonrasında havalimanı işletmecisi kazayı doğrularken, olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.Yaşanan kaza sonrasında havalimanındaki uçuşlar 4 saat boyunca durduruldu.Hem bölge savcılığı hem de Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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abd, american airlines, yolcu uçağı, kaza
abd, american airlines, yolcu uçağı, kaza

Havalimanında kaza: Yolcu uçağının motoru, personeli içine çekti

08:39 02.01.2023
© REUTERS / Joshua RobertsAmerican Airlines'a ait bir Boeing 737 MAX 8
American Airlines'a ait bir Boeing 737 MAX 8 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© REUTERS / Joshua Roberts
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ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan Montgomery Bölgesel Havalimanı'nda feci bir kaza yaşandı. Uçağın motoru tarafından çekilen yer hizmetleri personeli hayatını kaybetti.
American Airlines'ın iştiraki Envoy Air'ın Montgomery-Dallas seferini yapmaya hazırlanan Embraer E175LR tipi yolcu uçağının motoru Piedmont'ta görevli yer hizmetleri çalışanını çekti.
Feci olay sonrasında havalimanı işletmecisi kazayı doğrularken, olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.
Yaşanan kaza sonrasında havalimanındaki uçuşlar 4 saat boyunca durduruldu.
Hem bölge savcılığı hem de Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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