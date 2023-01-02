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https://sputniknews.com.tr/20230102/guney-kore-devlet-baskani-abd-ile-ortak-nukleer-tatbikat-konusunda-gorustuklerini-duyurdu-1065305376.html
Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile ortak nükleer tatbikat konusunda görüştüklerini duyurdu
Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile ortak nükleer tatbikat konusunda görüştüklerini duyurdu
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Kuzey'in nükleer gücüne karşı ortak planlama ve tatbikatlar düzenlemek için ABD ile görüştüklerini açıkladı. Röportaj, Kuzey... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T20:39+0300
2023-01-02T21:06+0300
kuzey kore
güney kore
dünya
kim jong-un
nükleer
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Yonhap'ın haberine göre, Yoon Suk-yeol, ülkenin Chosun Ilbo gazetesine ABD ve Kuzey Kore'yle ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.Yoon, ABD'nin Güney Kore'ye sağladığı 'nükleer şemsiye' veya 'genişletilmiş caydırıcılık' stratejilerinin ülke halkını rahatlatmak için yeterli olmadığını belirtti.'Şemsiye' stratejisinin, Kuzey Kore nükleer silah geliştirmeden önce Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı bir hazırlık olduğuna işaret eden Yoon, "Şimdi etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadelerini kullandı.Röportaj, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore'yi "Su götürmez düşmanımız" olarak nitelendirmesi ve ülkesinin nükleer cephaneliğinin "katlanarak artırılması" çağrısında bulunmasından bir gün sonra yayımlandı.Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugün kızıyla birlikte yeniden görüntülendi. Kim Jong-un ve kızı, 4 bin 500 kilometre menzilli Hwasong-12 balistik füzesi, nükleer savaş başlığı taşıyabilecek kapasiteye sahip KN-23 füzelerinin bulunduğu depoyu ziyaret etti.
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kuzey kore, güney kore, kim jong-un, nükleer
kuzey kore, güney kore, kim jong-un, nükleer

Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile ortak nükleer tatbikat konusunda görüştüklerini duyurdu

20:39 02.01.2023 (güncellendi: 21:06 02.01.2023)
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEKuzey Kore - füze denemesi
Kuzey Kore - füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Kuzey'in nükleer gücüne karşı ortak planlama ve tatbikatlar düzenlemek için ABD ile görüştüklerini açıkladı. Röportaj, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkesinin nükleer cephaneliğinin 'katlanarak artırılması' çağrısında bulunmasından bir gün sonra yayımlandı.
Yonhap'ın haberine göre, Yoon Suk-yeol, ülkenin Chosun Ilbo gazetesine ABD ve Kuzey Kore'yle ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Yoon, ABD'nin Güney Kore'ye sağladığı 'nükleer şemsiye' veya 'genişletilmiş caydırıcılık' stratejilerinin ülke halkını rahatlatmak için yeterli olmadığını belirtti.
'Şemsiye' stratejisinin, Kuzey Kore nükleer silah geliştirmeden önce Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı bir hazırlık olduğuna işaret eden Yoon, "Şimdi etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadelerini kullandı.

Röportaj, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore'yi "Su götürmez düşmanımız" olarak nitelendirmesi ve ülkesinin nükleer cephaneliğinin "katlanarak artırılması" çağrısında bulunmasından bir gün sonra yayımlandı.

Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugün kızıyla birlikte yeniden görüntülendi. Kim Jong-un ve kızı, 4 bin 500 kilometre menzilli Hwasong-12 balistik füzesi, nükleer savaş başlığı taşıyabilecek kapasiteye sahip KN-23 füzelerinin bulunduğu depoyu ziyaret etti.
© Korean Central TelevisionKim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
© Korean Central Television
© Korean Central TelevisionKim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
© Korean Central Television
© Korean Central TelevisionKim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
© Korean Central Television
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