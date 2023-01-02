Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile ortak nükleer tatbikat konusunda görüştüklerini duyurdu
20:39 02.01.2023 (güncellendi: 21:06 02.01.2023)
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEKuzey Kore - füze denemesi
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Kuzey'in nükleer gücüne karşı ortak planlama ve tatbikatlar düzenlemek için ABD ile görüştüklerini açıkladı. Röportaj, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkesinin nükleer cephaneliğinin 'katlanarak artırılması' çağrısında bulunmasından bir gün sonra yayımlandı.
Yonhap'ın haberine göre, Yoon Suk-yeol, ülkenin Chosun Ilbo gazetesine ABD ve Kuzey Kore'yle ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Yoon, ABD'nin Güney Kore'ye sağladığı 'nükleer şemsiye' veya 'genişletilmiş caydırıcılık' stratejilerinin ülke halkını rahatlatmak için yeterli olmadığını belirtti.
'Şemsiye' stratejisinin, Kuzey Kore nükleer silah geliştirmeden önce Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı bir hazırlık olduğuna işaret eden Yoon, "Şimdi etkili genişletilmiş caydırıcılık stratejisi için ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadelerini kullandı.
Röportaj, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore'yi "Su götürmez düşmanımız" olarak nitelendirmesi ve ülkesinin nükleer cephaneliğinin "katlanarak artırılması" çağrısında bulunmasından bir gün sonra yayımlandı.
Röportaj, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore'yi "Su götürmez düşmanımız" olarak nitelendirmesi ve ülkesinin nükleer cephaneliğinin "katlanarak artırılması" çağrısında bulunmasından bir gün sonra yayımlandı.
Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugün kızıyla birlikte yeniden görüntülendi. Kim Jong-un ve kızı, 4 bin 500 kilometre menzilli Hwasong-12 balistik füzesi, nükleer savaş başlığı taşıyabilecek kapasiteye sahip KN-23 füzelerinin bulunduğu depoyu ziyaret etti.
© Korean Central TelevisionKim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
© Korean Central Television
© Korean Central TelevisionKim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
© Korean Central Television
© Korean Central TelevisionKim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
Kim Jong-un, kızıyla birlikte nükleer füzelerin bulunduğu depoyu ziyaret etti
© Korean Central Television