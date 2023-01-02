https://sputniknews.com.tr/20230102/gazprom-cine-dogalgaz-tedariki-icin-yeni-rotalar-uzerinde-calisiyor-1065301707.html

Gazprom, Çin’e doğalgaz tedariki için yeni rotalar üzerinde çalışıyor

Gazprom, Çin’e doğalgaz tedariki için yeni rotalar üzerinde çalışıyor

Rus enerji devi Gazprom Başkanı Miller, dünya tüketimdeki büyümenin esasen Asya ile bağlantılı olduğunu, bu nedenle Gazprom’un ‘bu yöndeki pozisyonlarını... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T17:29+0300

2023-01-02T17:29+0300

2023-01-02T17:29+0300

ekonomi

doğalgaz

rusya

çin

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Rus devlet enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, şirketin 2022 yılında 412.6 milyar metreküp gaz ürettiğini, BDT dışı ülkelere yapılan gaz tedarikinin ise 100.9 milyar metreküp olduğunu belirtti. Miller, Gazprom’un Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) boru hattı üzerinden Çin’e gaz ihracatını artırmaya devam ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:“Çin vektörümüzün gelişimi aynı zamanda Uzak Doğu bölgesinden ve Moğolistan üzerinden olmak üzere iki gelecek vaat eden rota ile de ilişkilidir. İlk rota ile ilgili kontrat imzalanmış durumda, ikinci güzergah inceleme aşamasında. Üç güzergah üzerinden yıllık tedarikin toplam hacmi yaklaşık 100 milyar metreküp gazdır.”Geçtiğimiz yıl Gazprom'un kendisi için önem taşıyan dış pazarlara ihracatı yüzde 46 düşüşle tarihindeki en düşük seviyeye, 100.9 milyar metreküpe geriledi. İhracattaki düşüşün neredeyse tamamı yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerinden kaynaklandı.İhracatın düşmesi, Rus enerji devinin üretiminin de yüzde 20 oranında azalarak 412.6 milyar metreküpe çekilmesine neden oldu. Şimdiki eğilimin devamı halinde Gazprom’un ihracatı bu yıl yüzde 25 daha gerileyebilir.

https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-ve-cin-dogalgaz-alim-satim-islemlerini-yerel-para-birimleri-ustunden-yapacak-1060864756.html

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