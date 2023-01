Et ve Süt Kurumu, karkas et alımı fiyatlarına zam yaptı

https://sputniknews.com.tr/20230102/et-ve-sut-kurumu-karkas-et-alimi-fiyatlarina-zam-yapti-1065304301.html

Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticiden alınan karkas et fiyatlarına 13-26 TL arasında zam yaptı. Küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 8 ile 5 TL fiyat artışı yapıldı.ESK’nin sitesinde yer alan üreticiden alınan karkas et fiyatlarına göre, kiloda 26 TL’lik artış yaparak asgari 200 kilo 1. kalite tosun ve yüzde 57 randıman etin kilosunu (destekleme hariç) 116 TL’den alacak.Kurumun sitesinde yer alan güncel fiyat listesine göre, aynı kalite yüzde 56 randıman karkas etin kilosu 115 TL’den, 55 randıman 114 TL’den,54 randıman 113 TL’den ve 53 randıman 112 TL’den alınacak.İkinci kalite düve, erkek manda ve ikinci kalite tosun asgari 180 kilo yüzde 52 ve üzeri randıman karkas etin kilosu 88 TL’den 110 TL’ye çıkarıldı.İnek etinin de içinde olduğu 3.kalite karkas etlerde kilo başına 72-85 TL arasında olan alım fiyatı 85 TL ile 105 TL’ye yükseltildi.Sitede yer alan küçükbaş hayvan alım fiyatları ise şöyle:Kuzu etinde en düşük 70 TL olan kilo başına karkas et fiyatı 75 TL, en yüksek 94 TL olan fiyat 99 TLOğlak etinde ise ağırlığına göre 32-42 TL arasında değişen fiyatlar 38-50 TL, keçi etindeki fiyatlar ise 30-32 TL’den 36-38 TL’ye çıkarıldı.

