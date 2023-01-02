Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230102/et-ve-sut-kurumu-karkas-et-alimi-fiyatlarina-zam-yapti-1065304301.html
Et ve Süt Kurumu, karkas et alımı fiyatlarına zam yaptı
Et ve Süt Kurumu, karkas et alımı fiyatlarına zam yaptı
Et ve Süt Kurumu, üreticiden aldığı karkas ete 2 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı. Yapılan zamma göre üreticiden alınan büyükbaş 200 kilo 1... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T19:51+0300
2023-01-02T19:51+0300
ekonomi
et ve süt kurumu (esk)
et
kırmızı et
beyaz et
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1f/1056850030_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_58b370e566c80cd235e5e127377d0084.jpg
Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticiden alınan karkas et fiyatlarına 13-26 TL arasında zam yaptı. Küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 8 ile 5 TL fiyat artışı yapıldı.ESK’nin sitesinde yer alan üreticiden alınan karkas et fiyatlarına göre, kiloda 26 TL’lik artış yaparak asgari 200 kilo 1. kalite tosun ve yüzde 57 randıman etin kilosunu (destekleme hariç) 116 TL’den alacak.Kurumun sitesinde yer alan güncel fiyat listesine göre, aynı kalite yüzde 56 randıman karkas etin kilosu 115 TL’den, 55 randıman 114 TL’den,54 randıman 113 TL’den ve 53 randıman 112 TL’den alınacak.İkinci kalite düve, erkek manda ve ikinci kalite tosun asgari 180 kilo yüzde 52 ve üzeri randıman karkas etin kilosu 88 TL’den 110 TL’ye çıkarıldı.İnek etinin de içinde olduğu 3.kalite karkas etlerde kilo başına 72-85 TL arasında olan alım fiyatı 85 TL ile 105 TL’ye yükseltildi.Sitede yer alan küçükbaş hayvan alım fiyatları ise şöyle:Kuzu etinde en düşük 70 TL olan kilo başına karkas et fiyatı 75 TL, en yüksek 94 TL olan fiyat 99 TLOğlak etinde ise ağırlığına göre 32-42 TL arasında değişen fiyatlar 38-50 TL, keçi etindeki fiyatlar ise 30-32 TL’den 36-38 TL’ye çıkarıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1f/1056850030_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_c49a149d61423c049b2ad16cd0b826b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
et ve süt kurumu (esk), et, kırmızı et, beyaz et
et ve süt kurumu (esk), et, kırmızı et, beyaz et

Et ve Süt Kurumu, karkas et alımı fiyatlarına zam yaptı

19:51 02.01.2023
© AAAK Parti ile CHP arasında Et ve Süt Kurumu'nda atama tartışması
AK Parti ile CHP arasında Et ve Süt Kurumu'nda atama tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Et ve Süt Kurumu, üreticiden aldığı karkas ete 2 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı. Yapılan zamma göre üreticiden alınan büyükbaş 200 kilo 1. Kalite ve yüzde 57 randıman etin kilosunu 116 TL’den alacak.
Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticiden alınan karkas et fiyatlarına 13-26 TL arasında zam yaptı. Küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 8 ile 5 TL fiyat artışı yapıldı.
ESK’nin sitesinde yer alan üreticiden alınan karkas et fiyatlarına göre, kiloda 26 TL’lik artış yaparak asgari 200 kilo 1. kalite tosun ve yüzde 57 randıman etin kilosunu (destekleme hariç) 116 TL’den alacak.

Kurumun sitesinde yer alan güncel fiyat listesine göre, aynı kalite yüzde 56 randıman karkas etin kilosu 115 TL’den, 55 randıman 114 TL’den,54 randıman 113 TL’den ve 53 randıman 112 TL’den alınacak.
İkinci kalite düve, erkek manda ve ikinci kalite tosun asgari 180 kilo yüzde 52 ve üzeri randıman karkas etin kilosu 88 TL’den 110 TL’ye çıkarıldı.
© ESKESK
ESK - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
ESK
© ESK
İnek etinin de içinde olduğu 3.kalite karkas etlerde kilo başına 72-85 TL arasında olan alım fiyatı 85 TL ile 105 TL’ye yükseltildi.
Sitede yer alan küçükbaş hayvan alım fiyatları ise şöyle:
Kuzu etinde en düşük 70 TL olan kilo başına karkas et fiyatı 75 TL, en yüksek 94 TL olan fiyat 99 TL
Oğlak etinde ise ağırlığına göre 32-42 TL arasında değişen fiyatlar 38-50 TL, keçi etindeki fiyatlar ise 30-32 TL’den 36-38 TL’ye çıkarıldı.
© ESKESK
ESK - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
ESK
© ESK
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала