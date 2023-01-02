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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Ankara’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T15:42+0300
2023-01-02T15:52+0300
türkiye
sinan ateş
ülkü ocakları
cinayet
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Ankara'da, cuma günü Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre olay sonrası harekete geçen Ankara Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirdiğini belirledi.Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen motosikletli 2 saldırganın bir fotoğraf karesi polise gönderildi.Bir vatandaş tarafından çekilip polise gönderilen fotoğrafta, motosikleti kullanan zanlının kasklı, silahı kullanan zanlının ise kasksız kapüşonlu olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi operasyonel birimlere dağıtıldı.Saldırganların peşine düşen polis kısa sürede şüphelilerle ilgili önemli bilgiler elde etti. Düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında motosikleti kullanan kişinin de olduğu belirtildi.Azmettirenler hakkında çalışma sürüyorÇalışmaya devam eden polis, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.Cinayetin neden ve kim tarafından işletildiği yönde soruşturmayı derinleştiren polis, tetikçilerin izini İstanbul’a uzandığını tespit etti.Motosikleti kullanan şüpheli ile silahı kullanan zanlının İstanbul’dan Ankara’ya geldikleri belirlendi. Silahı kullanan zanlının yakalanması için çalışmalar genişletildi. Olayı azmettirenler hakkında da çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.
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sinan ateş, ülkü ocakları, cinayet
sinan ateş, ülkü ocakları, cinayet

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi

15:42 02.01.2023 (güncellendi: 15:52 02.01.2023)
© Fotoğraf : Ülkü OcaklarıÜlkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© Fotoğraf : Ülkü Ocakları
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Ankara’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in cinayetinde gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleşen saldırıda motosikleti kullanan zanlının yakalandığı belirtildi.
Ankara'da, cuma günü Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre olay sonrası harekete geçen Ankara Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirdiğini belirledi.
Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen motosikletli 2 saldırganın bir fotoğraf karesi polise gönderildi.
Bir vatandaş tarafından çekilip polise gönderilen fotoğrafta, motosikleti kullanan zanlının kasklı, silahı kullanan zanlının ise kasksız kapüşonlu olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi operasyonel birimlere dağıtıldı.
Saldırganların peşine düşen polis kısa sürede şüphelilerle ilgili önemli bilgiler elde etti. Düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında motosikleti kullanan kişinin de olduğu belirtildi.

Azmettirenler hakkında çalışma sürüyor

Çalışmaya devam eden polis, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.Cinayetin neden ve kim tarafından işletildiği yönde soruşturmayı derinleştiren polis, tetikçilerin izini İstanbul’a uzandığını tespit etti.
Motosikleti kullanan şüpheli ile silahı kullanan zanlının İstanbul’dan Ankara’ya geldikleri belirlendi. Silahı kullanan zanlının yakalanması için çalışmalar genişletildi. Olayı azmettirenler hakkında da çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.
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