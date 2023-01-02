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https://sputniknews.com.tr/20230102/dubai-alkol-satislarinda-vergiyi-kaldirdi--1065278920.html
Dubai alkol satışlarında vergiyi kaldırdı
Dubai alkol satışlarında vergiyi kaldırdı
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Dubai Emirliği, turizmi canlandırmak için alkol satışlarındaki yüzde 30'luk vergiyi 1 yıllığına askıya aldı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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alkol
alkol satışı
vergi
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Körfez'in turizm ve iş merkezi konumunu pekiştirmeye çalışan Dubai, yeni yıla alkol satışlarındaki yüzde 30'luk vergiyi askıya alarak girdi. Pazar günü yürürlüğe giren yasa bir yıl boyunca geçerli olacak. Kararı memnuniyetle karşılayan sektör yöneticileri, bunu bir 'deneme süresi' olarak yorumluyor. Bölgenin ticaret ve turizm merkezi olan ve yabancıların ülke vatandaşlarının sayısını dokuza bir oranında aştığı Dubai yönetimi, ülkeyi yabancı işçiler için daha çekici hale getirmek amacıyla son yıllarda çeşitli düzenlemelere gidiyor.Emirlik, uzun süredir petrol fakiri Dubai ekonomisinin dayanak noktası olan konaklama ve finans gibi hizmet sektörlerini geliştirerek hidrokarbon bağımlılığından kurtulmaya çalışan daha zengin komşularına karşı zorlu bir rekabetle karşı karşıya.
https://sputniknews.com.tr/20221221/katardaki-fifa-dunya-kupasinin-hafizilara-kazinan-onemli-anlari-1064844034.html
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dubai, alkol, alkol satışı, vergi, karar, ortadoğu
dubai, alkol, alkol satışı, vergi, karar, ortadoğu

Dubai alkol satışlarında vergiyi kaldırdı

05:30 02.01.2023
© AFP 2022 / Karim SahibGevora Oteli, Dubai
Gevora Oteli, Dubai - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / Karim Sahib
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Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Dubai Emirliği, turizmi canlandırmak için alkol satışlarındaki yüzde 30'luk vergiyi 1 yıllığına askıya aldı.
Körfez'in turizm ve iş merkezi konumunu pekiştirmeye çalışan Dubai, yeni yıla alkol satışlarındaki yüzde 30'luk vergiyi askıya alarak girdi.
Pazar günü yürürlüğe giren yasa bir yıl boyunca geçerli olacak. Kararı memnuniyetle karşılayan sektör yöneticileri, bunu bir 'deneme süresi' olarak yorumluyor.
Bölgenin ticaret ve turizm merkezi olan ve yabancıların ülke vatandaşlarının sayısını dokuza bir oranında aştığı Dubai yönetimi, ülkeyi yabancı işçiler için daha çekici hale getirmek amacıyla son yıllarda çeşitli düzenlemelere gidiyor.
Emirlik, uzun süredir petrol fakiri Dubai ekonomisinin dayanak noktası olan konaklama ve finans gibi hizmet sektörlerini geliştirerek hidrokarbon bağımlılığından kurtulmaya çalışan daha zengin komşularına karşı zorlu bir rekabetle karşı karşıya.
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