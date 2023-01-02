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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate almalı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate almalı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 2022 yılını değerlendirdi. 2023 için önemli mesajlar veren Kalın, ABD ile ilişkileri hakkında "ABD’nin müttefiklik... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T15:14+0300
2023-01-02T15:14+0300
politika
ibrahim kalın
cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2022 yılını değerlendirip 2023 için önemli mesajlar verdi."2022, Türkiye'nin hem sahada hem de masada güçlü olduğunu gösterdiği bir yıl oldu" diyen Kalın 2023'te de gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve küresel barış ile istikrarı hedefleyen dış politikayı sürdüreceklerini vurguladı.'Sessiz kalmamızı kimse beklememeli'Kriter Dergisi’nin sorularını cevaplayan Kalın, terörle mücadele başlığında da önemli mesajlar verdi.“Ülkemizin içinde ve sınırlarımızın hemen ötesindeki terör tehdidine sessiz kalmamızı kimse beklememeli” diyen Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya seslendi.Kalın, şöyle devam etti:'Ciddiye almasını bekliyoruz'ABD ile ilişkileri de değerlendiren Kalın, Amerika’nın terör örgütlerine karşı tutumunun iki ülke ilişkilerini etkilemeyi sürdürdüğünü söyledi."ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesini ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ciddiye almasını bekliyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, tek taraflı politika dayatmasını kimden gelirse gelsin kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Öte yandan ilerleyen süreçte ilişkileri ortak çıkarlar temelinde geliştireceklerini ve sorunları gerçekçi bir yaklaşım ve stratejik bir akılla çözmeyi umduklarını vurguladı.
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ibrahim kalın, cumhurbaşkanlığı, türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını dikkate almalı

15:14 02.01.2023
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 2022 yılını değerlendirdi. 2023 için önemli mesajlar veren Kalın, ABD ile ilişkileri hakkında "ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesini ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ciddiye almasını bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2022 yılını değerlendirip 2023 için önemli mesajlar verdi.
"2022, Türkiye'nin hem sahada hem de masada güçlü olduğunu gösterdiği bir yıl oldu" diyen Kalın 2023'te de gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve küresel barış ile istikrarı hedefleyen dış politikayı sürdüreceklerini vurguladı.

'Sessiz kalmamızı kimse beklememeli'

Kriter Dergisi’nin sorularını cevaplayan Kalın, terörle mücadele başlığında da önemli mesajlar verdi.
Ülkemizin içinde ve sınırlarımızın hemen ötesindeki terör tehdidine sessiz kalmamızı kimse beklememeli” diyen Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya seslendi.
Kalın, şöyle devam etti:
"ABD ve Rusya’ya 2019 mutabakatlarından kaynaklı taahhütlerini yerine getirmeleri ve sınırlarımızın ötesinin terörden temizlenmesi yönündeki beklentimizi yineliyoruz. Ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarına karşı mücadelemiz, ülkemiz ve sınır bölgemiz tamamen güvenli olana kadar kararlılıkla devam edecek."

'Ciddiye almasını bekliyoruz'

ABD ile ilişkileri de değerlendiren Kalın, Amerika’nın terör örgütlerine karşı tutumunun iki ülke ilişkilerini etkilemeyi sürdürdüğünü söyledi.
"ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesini ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ciddiye almasını bekliyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, tek taraflı politika dayatmasını kimden gelirse gelsin kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Öte yandan ilerleyen süreçte ilişkileri ortak çıkarlar temelinde geliştireceklerini ve sorunları gerçekçi bir yaklaşım ve stratejik bir akılla çözmeyi umduklarını vurguladı.
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