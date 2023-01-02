Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230102/cumhurbaskani-erdogan-2022nin-ilk-3-ceyreginde-yuzde-62lik-bir-buyume-kaydettik-1065287535.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T12:45+0300
2023-01-02T12:48+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065143599_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0c8a1b7c5c2d3a552ec3ce7395eb3650.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"-Türkiye yüzyılımızın başlangıcı olan ilk günü ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği ‘ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartma’ hedefiyle çalıştık.-Artık ufkunu bölgesinin ötesinde, küresel düzeye taşımış bir Türkiye var.Her alanda kendi özgün politikalarını geliştirebilen, uygulayabilen bir Türkiye var.-Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda, en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez %1’in üzerine çıktı."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065143599_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_0d35e1659343eda37cf8f92de8735a77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik

12:45 02.01.2023 (güncellendi: 12:48 02.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir " açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"-Türkiye yüzyılımızın başlangıcı olan ilk günü ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği ‘ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartma’ hedefiyle çalıştık.
-Artık ufkunu bölgesinin ötesinde, küresel düzeye taşımış bir Türkiye var.
Her alanda kendi özgün politikalarını geliştirebilen, uygulayabilen bir Türkiye var.
-Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda, en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez %1’in üzerine çıktı."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала