https://sputniknews.com.tr/20230102/cumhurbaskani-erdogan-2022nin-ilk-3-ceyreginde-yuzde-62lik-bir-buyume-kaydettik-1065287535.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T12:45+0300
2023-01-02T12:45+0300
2023-01-02T12:48+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"-Türkiye yüzyılımızın başlangıcı olan ilk günü ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği ‘ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartma’ hedefiyle çalıştık.-Artık ufkunu bölgesinin ötesinde, küresel düzeye taşımış bir Türkiye var.Her alanda kendi özgün politikalarını geliştirebilen, uygulayabilen bir Türkiye var.-Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda, en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez %1’in üzerine çıktı."
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik
12:45 02.01.2023 (güncellendi: 12:48 02.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir " açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"-Türkiye yüzyılımızın başlangıcı olan ilk günü ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği ‘ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartma’ hedefiyle çalıştık.
-Artık ufkunu bölgesinin ötesinde, küresel düzeye taşımış bir Türkiye var.
Her alanda kendi özgün politikalarını geliştirebilen, uygulayabilen bir Türkiye var.
-Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda, en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez %1’in üzerine çıktı."