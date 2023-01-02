https://sputniknews.com.tr/20230102/cumhurbaskani-erdogan-2022nin-ilk-3-ceyreginde-yuzde-62lik-bir-buyume-kaydettik-1065287535.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6.2'lik bir büyüme kaydettik. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T12:45+0300

2023-01-02T12:45+0300

2023-01-02T12:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıklıyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"-Türkiye yüzyılımızın başlangıcı olan ilk günü ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği ‘ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartma’ hedefiyle çalıştık.-Artık ufkunu bölgesinin ötesinde, küresel düzeye taşımış bir Türkiye var.Her alanda kendi özgün politikalarını geliştirebilen, uygulayabilen bir Türkiye var.-Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda, en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez %1’in üzerine çıktı."

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan