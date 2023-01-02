https://sputniknews.com.tr/20230102/cok-kutuplulugu-duraklatmak-amaciyla-baska-savaslar-cikarirlarsa-dunya-cekilmez-bir-yer-olacak-1065341720.html

'Çok kutupluluğu duraklatmak amacıyla başka savaşlar çıkarırlarsa, dünya çekilmez bir yer olacak'

'Çok kutupluluğu duraklatmak amacıyla başka savaşlar çıkarırlarsa, dünya çekilmez bir yer olacak'

Prof. Köni’ye göre dünya çoklu krizden geçiyor. Ukrayna çatışması ile Avrupa'yı bağlayan ABD'nin aynı anda iki büyük gücü karşısına almamaktan vazgeçtiğini... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T19:17+0300

2023-01-02T19:17+0300

2023-01-03T19:18+0300

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2022 yılı dünyanın, küresel Kovid-19 pandemisinden neredeyse tamamen çıkıp Ukrayna çatışması eşliğinde gıda krizi, tedarik zincirlerindeki sorunlarla sarsıldığı yıl oldu. ABD yönetiminin BM onaylı Minsk anlaşmalarını çöpe atması, Rusya Federasyonu'nun Aralık 2021'de hem ABD hem de NATO'ya güvenlik mimarisi önerilerini reddetmesinin tetiklediği çatışma, küresel hizalanışta değişiklikler yarattı. Biden yönetimi AB ile koordinasyon halinde bir yandan Moskova'yı hedef tahtasına oturturken, diğer yandan da Çin Halk Cumhuriyeti'yle özellikle Tayvan üzerinden bilek güreşine tutuştu. Washington'ın 'büyük güç mücadelesi' politikaları, 2022'de Rusya ile Çin'in stratejik ortaklığının pekişmesinde rol oynamış görünüyor.Türk dış politikasında ise İsrail'den Mısır ve Körfez ülkelerine yönelik yeni adımların atılmasına tanıklık edilirken sene sonunda Suriye yönetimi ile 11 yıl sonra savunma bakanlarının Rusya arabuluculuğunda Moskova'da bir araya gelmesi dikkatleri çekti.2022'de uluslararası gelişmeler ve küresel siyasetin görünümü ile Türk dış politikasına yansımaları Prof. Hasan Köni ile konuştuk.'Çoklu kriz yaşanıyor'Prof. Hasan Köni'ye göre, küresel sistemde tedarik zincirlerinden gıdaya pek çok alanda birbiriyle bağlantılı çoklu kriz yaşanıyor. ABD'nin Avrupa üzerindeki tahakkümü nedeniyle Ukrayna çatışmasının sona ermesini istemediğini dile getiren Köni, diğer yandan da Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin öncülüğünde Avrasya'nın yaratacağı büyük ekonomik potansiyelden çekinildiğini vurguladı.'Elitleri herhalde ikna ediyorlar, ekonomik olarak Amerika’ya bağlı oldukları için...'Amerikan stratejisinin bütün analizinin iki büyük gücü karşılarına almamak üzerinden kurgulanmasına karşın küresel çapta pek çok kriz eşliğinde tam aksi gelişmelere tanıklık edildiğine dikkat çeken Köni, Avrupa'nın elitlerinin de aslında yaşananların farkında olduklarıı ancak ABD'ye bağımlılıkları doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı:'Çok kutupluluğu duraklatmak amacıyla daha başka savaşlar çıkarırlarsa, dünya çekilmez bir yer olacak'Diğer yandan Köni dünya düzeninin giderek çok kutupluluğa kaymasının önlenememesine atıfta bulundu. ABD'nin tesis ettiği ekonomik yapıya karşın Asya'dan Arap ülkelerine uzanan ülkelerin sadece ABD'ye çalışan sistemi artık kabullenmek istemediklerini belirten Köni, bu üreci duraklatmak için yeni savaş çıkarılması riskine dikkat çekti:'Batı’nın Türkiye’ye ihtiyacı var ama...'Prof. Köni, Ukrayna savaşı devam ettiği sürece Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu görüşünde. Türkiye'nin de Batı ve Rusya arasında bir denge tutturarak yol almaya çalıştığını belirten Köni, giderek derinleşen ekonomik sorunların ve sığınmacı meselesinin Türk dış politikasındaki bir dizi başlığa etkilerine dikkat çekti:'Amerikan politikasını biliyorsam sonraki fiyatları bilemiyorum. Sonradan fiyatlandırdılar'Köni, Türkiye'nin Suriye meselesini çözmek ihtiyacına atıfta bulunurken, İsrail'in bölgeden İran çıkmadan rahat edemeyeceğini, İdlib'deki aşırı uçların da büyük zorluk yaratacağına dikkat çekti. Köni, aniden çözülmeyecek bu meselede en azından adım atıldığını dile getirirken, ABD politikalarının maliyetleri sonradan Türkiye'nin önüne koyduğunu da anımsattı:

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radyo, ceyda karan, israil, abd, çin