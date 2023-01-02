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https://sputniknews.com.tr/20230102/canakkale-bogazi-sis-nedeniyle-transit-gemilere-kapatildi-1065280622.html
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T07:20+0300
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türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
sis
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Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 05.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Yerel feribot seferleri ise sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230102/meteorolojiden-yilin-ilk-hava-durumu-raporu-sis-devam-edecek-1065280201.html
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
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çanakkale, çanakkale boğazı, sis
çanakkale, çanakkale boğazı, sis

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

07:20 02.01.2023
© İHAÇanakkale Boğazı, sis
Çanakkale Boğazı, sis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© İHA
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 05.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot seferleri ise sürüyor.
İstanbul Boğazı, köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
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