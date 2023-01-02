https://sputniknews.com.tr/20230102/canakkale-bogazi-sis-nedeniyle-transit-gemilere-kapatildi-1065280622.html

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T07:20+0300

2023-01-02T07:20+0300

2023-01-02T07:20+0300

türkiye

çanakkale

çanakkale boğazı

sis

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Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 05.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230102/meteorolojiden-yilin-ilk-hava-durumu-raporu-sis-devam-edecek-1065280201.html

türkiye

çanakkale

çanakkale boğazı

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çanakkale, çanakkale boğazı, sis