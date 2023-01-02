https://sputniknews.com.tr/20230102/bursada-9-zincir-market-subesi-muhurlendi-1065299920.html
Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi
Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, bazı zincir market şubeleri geçici süreliğine mühürlendi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T16:22+0300
2023-01-02T16:22+0300
2023-01-02T16:22+0300
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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.Denetimler sırasında etiket-kasa fiyat farklılığı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 9 zincir market şubesine mühür vuruldu.İnegöl Belediyesinden zincir market şubelerinin mühürlenmesine ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığı ve refahını korumak adına yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.Açıklamada, şunlara yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221226/ticaret-bakani-mus-4-zincir-marketin-genel-mudurleriyle-bir-araya-gelerek-uyarilarda-bulunduk-1065016186.html
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türkiye, market, fahiş fiyat
türkiye, market, fahiş fiyat
Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, bazı zincir market şubeleri geçici süreliğine mühürlendi.
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında etiket-kasa fiyat farklılığı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 9 zincir market şubesine mühür vuruldu.
İnegöl Belediyesinden zincir market şubelerinin mühürlenmesine ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığı ve refahını korumak adına yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlara yer verildi:
"Özellikle marketlere yönelik denetimler kapsamında; etiket ihlalleri başta olmak üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 3 zincir markete ait, toplam 9 market şubesi belediye encümeni kararı ile 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir. Zabıta Müdürlüğümüzün denetimleri ara verilmeksizin sürerken, 3'üncü ihlale ulaşan şubelerde mühürleme işlemleri yapılmaya devam edecektir."