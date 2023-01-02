https://sputniknews.com.tr/20230102/bursada-9-zincir-market-subesi-muhurlendi-1065299920.html

Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi

Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, bazı zincir market şubeleri geçici süreliğine mühürlendi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T16:22+0300

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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.Denetimler sırasında etiket-kasa fiyat farklılığı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 9 zincir market şubesine mühür vuruldu.İnegöl Belediyesinden zincir market şubelerinin mühürlenmesine ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığı ve refahını korumak adına yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.Açıklamada, şunlara yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20221226/ticaret-bakani-mus-4-zincir-marketin-genel-mudurleriyle-bir-araya-gelerek-uyarilarda-bulunduk-1065016186.html

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