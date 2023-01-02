https://sputniknews.com.tr/20230102/brezilyanin-yeni-devlet-baskani-lulaya-baskanlik-kusagi-takdim-edildi-1065279414.html

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'ya başkanlık kuşağı takdim edildi

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula'ya başkanlık kuşağı takdim edildi

Brezilya Devlet Başkanlığı görevini devralıp başkanlık kuşağını takan Luiz Inacio Lula da Silva, "Açlığın geri dönüşü, Brezilya halkına karşı işlenen en büyük... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T05:35+0300

2023-01-02T05:35+0300

2023-01-02T05:44+0300

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Brezilya'nın yeni lideri Luiz Inacio Lula da Silva, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından Başkent Brasilia'daki Planalto Sarayı önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine seslendi.Ülkedeki eşitsizliğin arttığını, buna son vereceklerini dile getiren Lula, "Açlığın geri dönüşü, Brezilya halkına karşı işlenen en büyük suçtur. Ülkemizde gelir, cinsiyet, ırk, iş gücü piyasasında, siyasi temsilde, sağlıkta, eğitimde her türlü eşitsizlikle mücadele edeceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.Ekonomik eşitsizliğe değinirken göz yaşlarına hakim olamayan Lula, "Ülkenin yüzde 5'i zenginlerden oluşurken geri kalan yüzde 95'i ise aynı servet yüzdesine sahip değil" diye konuştu.Bir önceki Devlet Başkanı Bolsonora dönemini eleştiren Lula, ülkede kabusun sona erdiğini belirtti.Brezilya lideri, ülkede artan enflasyona dikkati çekerek, "Gıda fiyatlarını düşürmenin, sağlığa, eğitime, bilime ve kültüre yatırım yapmanın zamanı geldi. Uluslararası izolasyondan kurtulmak için yatırımı getirme ve Brezilya'yı yeniden sanayileştirme zamanı geldi" dedi.Nefret söylemine son vermenin de zamanının geldiğini anlatan Lula, "İki Brezilya yok, biz tek bir ülkeyiz. Tek bir kasaba. Hepimiz Brezilyalıyız. Kimse ikinci sınıf insan muamelesi görmeyecek" şeklinde konuştu.Silva, Kovid-19 salgını süresince 695 bin Brezilyalının öldüğünü hatırlatarak Bolsonaro liderliğindeki yetkililerin hesap vereceğini kaydetti.Çavuşoğlu da yemin törenine katıldıTürkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da düzenlenen yemin törenine katılım gösterdi.Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik" ifadelerine yer verdi.Parlamentoda yemin etmiştiTörene katılmayan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 31 Aralık'ta gittiği ABD'den ne zaman döneceği netleşmedi. ​​​​​​​Brezilya'da, 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan solcu lider Lula, parlamentoda yemin etmişti.Yemin törenine İspanya Kralı IV. Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve çok sayıda devletin diplomatik temsilcisi katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230101/brezilyada-lulanin-yemin-torenine-girmeye-calisan-silahli-kisi-gozaltina-alindi-1065275408.html

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