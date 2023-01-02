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https://sputniknews.com.tr/20230102/borsa-haftaya-rekor-seviyeden-basladi-1065283473.html
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,08 artışla 5.568,43 puan ile rekor seviyeden başladı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T10:17+0300
2023-01-02T10:17+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
rekor
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,26 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.568,43 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,72'yle finansal kiralama, faktoring oldu.BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından kapanış rekorunu yüzde 0,59 geliştirerek 5.509,16 puana taşıdı. Endeks böylece, 2022 yılını yüzde 196 değer kazancıyla tamamlamış oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.Hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise Türkiye, Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.650 seviyelerinin direnç, 5.450 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230101/bakan-donmez-bor-iscileri-ile-birlikte-2023e-girdi-1065266805.html
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borsa, borsa istanbul, rekor
borsa, borsa istanbul, rekor

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

10:17 02.01.2023
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,08 artışla 5.568,43 puan ile rekor seviyeden başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,26 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.568,43 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,72'yle finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından kapanış rekorunu yüzde 0,59 geliştirerek 5.509,16 puana taşıdı. Endeks böylece, 2022 yılını yüzde 196 değer kazancıyla tamamlamış oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.
Hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise Türkiye, Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.650 seviyelerinin direnç, 5.450 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
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