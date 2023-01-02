https://sputniknews.com.tr/20230102/borsa-haftaya-rekor-seviyeden-basladi-1065283473.html

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,08 artışla 5.568,43 puan ile rekor seviyeden başladı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T10:17+0300

2023-01-02T10:17+0300

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ekonomi

borsa

borsa istanbul

rekor

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,26 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.568,43 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,72'yle finansal kiralama, faktoring oldu.BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından kapanış rekorunu yüzde 0,59 geliştirerek 5.509,16 puana taşıdı. Endeks böylece, 2022 yılını yüzde 196 değer kazancıyla tamamlamış oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.Hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise Türkiye, Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.650 seviyelerinin direnç, 5.450 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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