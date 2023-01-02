https://sputniknews.com.tr/20230102/belcika-cinden-gelen-ucaklarin-atik-sularini-test-edecek-1065309863.html
Belçika, Çin’den gelen uçakların atık sularını test edecek
Belçika, Çin’den gelen uçakların atık sularını test edecek
Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Çin’deki Kovid-19 vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Çin’den gelen uçakların atık sularının virüsün yeni... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T23:01+0300
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2023-01-02T23:01+0300
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Çin, 8 Ocak’ta sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken birçok ülke Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Çin’den gelecek yolculara negatif test zorunluluğu getirdi. Belçika ise Kovid-19’un yayılmasına karşı atılan yeni adımların bir parçası olarak Çin'den gelen uçaklardan çıkan atık suyu virüsün yeni varyantlarını tespit etmek amacıyla test edecek.Belçika ulusal halk sağlığı enstitüsü Sciensano’dan Steven Van Gucht basına yaptığı açıklamada, "Bu, Çin'den aldığımız verileri doğrulamak için ek bir izleme olacak" dedi.Bazı Kovid-19 hastalarının uçuşları sırasında tuvaleti kullanamayacaklarının farkında olduklarını aktaran Gucht, bu nedenle yeni önlemin 'insanları izlemek için değil, Çin'de olup bitenleri bağımsız olarak izlemek için olduğunu' vurguladı.Belçika ayrıca, Çin'den gelen yolculardan varıştan 7 gün sonra semptom göstermeleri halinde test yaptırmalarını istiyor.AB sağlık yetkilileri Çin için toplanacakBelçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke ise, Çin'deki vaka artışına karşı Avrupa Birliği (AB) çapında bir politikaya ihtiyaç olduğunu belirtti. AB sağlık yetkilileri koordineli bir yanıt için çarşamba günü toplantı gerçekleştirecek.Birçok ülke Çin’den gelenlere test zorunluluğu getirdiÇin'de uygulanan 'Sıfır Kovid' stratejisinin sona ermesinin ardından Kovid-19 vakalarında patlama yaşanması nedeniyle ABD, İtalya, Japonya, Malezya, Katar, Tayvan ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu birçok ülke, vaka sayılarındaki artışın ardından Çin’den gelen yolculara test zorunluluğu ve çeşitli kısıtlamalar getirmişti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise bu kararları 'haksız' olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221231/fransa-ve-ingiltere-cinden-gelen-yolculara-kovid-19-testi-zorunlulugu-getirdi--1065245329.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, kovid-19, kovid-19 tarama testi, test, pcr, vaka, vaka sayısı, belçika
Belçika, Çin’den gelen uçakların atık sularını test edecek
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Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Çin’deki Kovid-19 vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Çin’den gelen uçakların atık sularının virüsün yeni varyantlarını tespit etmek amacıyla test edileceği ifade edildi.
Çin, 8 Ocak’ta sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken birçok ülke Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Çin’den gelecek yolculara negatif test zorunluluğu getirdi.
Belçika ise Kovid-19’un yayılmasına karşı atılan yeni adımların bir parçası olarak Çin'den gelen uçaklardan çıkan atık suyu virüsün yeni varyantlarını tespit etmek amacıyla test edecek.
Belçika ulusal halk sağlığı enstitüsü Sciensano’dan Steven Van Gucht basına yaptığı açıklamada, "Bu, Çin'den aldığımız verileri doğrulamak için ek bir izleme olacak" dedi.
Bazı Kovid-19 hastalarının uçuşları sırasında tuvaleti kullanamayacaklarının farkında olduklarını aktaran Gucht, bu nedenle yeni önlemin 'insanları izlemek için değil, Çin'de olup bitenleri bağımsız olarak izlemek için olduğunu' vurguladı.
Belçika ayrıca, Çin'den gelen yolculardan varıştan 7 gün sonra semptom göstermeleri halinde test yaptırmalarını istiyor.
AB sağlık yetkilileri Çin için toplanacak
Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke ise, Çin'deki vaka artışına karşı Avrupa Birliği (AB) çapında bir politikaya ihtiyaç olduğunu belirtti. AB sağlık yetkilileri koordineli bir yanıt için çarşamba günü toplantı gerçekleştirecek.
Birçok ülke Çin’den gelenlere test zorunluluğu getirdi
Çin'de uygulanan 'Sıfır Kovid' stratejisinin sona ermesinin ardından Kovid-19 vakalarında patlama yaşanması nedeniyle ABD, İtalya, Japonya, Malezya, Katar, Tayvan ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu birçok ülke, vaka sayılarındaki artışın ardından Çin’den gelen yolculara test zorunluluğu ve çeşitli kısıtlamalar getirmişti.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise bu kararları 'haksız' olarak nitelendirmişti.