https://sputniknews.com.tr/20230102/bakanlik-duyurdu-ogrencilere-yonelik-ulasim-destegi-basladi-1065294605.html

Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı

Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yönelik ulaşım desteği başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T14:24+0300

2023-01-02T14:24+0300

2023-01-02T14:24+0300

ekonomi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

öğrenci

destek

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Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını belirtti.Destek programı ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını belirten Bakan Yanık, yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencinin yararlanabileceği destek programının ayrıntılarını açıkladı.Bakan Yanık 300 milyon TL bütçe ayırdıklarını belirtirken "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız” dedi.Bakan Yanık, söz konusu programa yapılacak başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini söyledi.Bakan Yanık, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-ozer-turkiye-yuzyilinda-egitimdeki-hedeflerimizi-cok-daha-ileriye-tasiyacagiz-1065057345.html

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, öğrenci, destek