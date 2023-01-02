https://sputniknews.com.tr/20230102/bakan-karaismailoglu-hizli-treni-2024-bitmeden-bursanin-ve-turkiyenin-hizmetine-sunacagiz-1065310758.html

Bakan Karaismailoğlu: Hızlı treni 2024 bitmeden Bursa'nın ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız

Bakan Karaismailoğlu: Hızlı treni 2024 bitmeden Bursa'nın ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa’da devam eden hızlı tren hattını 2024 yılı bitmeden tamamlayarak hizmete alacaklarını, Emek-Şehir... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T23:56+0300

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adil karaismailoğlu

metro

türkiye

bursa

hızlı tren

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Bir dizi program için Bursa'ya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Hızlı tren hattımızda olumlu gelişmeler var. Biliyorsunuz ihalemizden sonra hiçbir eksiğimiz, mazeretimiz kalmadı. Projenin bütün güzergahında yoğun bir çalışma var. 4 bine yakın çalışma arkadaşımız arazide çalışıyor. Orada da amacımız 2024 yılı bitmeden bu projemizi bitirip, Bursa'nın, Türkiye'nin hizmetine sunmak istiyoruz. Hızlı tren hattı bittiğinde hem Ankara hem de İstanbul'a hızlı tren konforunu ulaştırmış olacağız. Bunu da kısa zamanda Türkiye ve Bursa'ya kazandırmanın heyecanını şimdiden taşıyoruz” dedi.Bursa'daki metro çalışmasıyla ilgili de önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

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adil karaismailoğlu, metro, bursa, hızlı tren