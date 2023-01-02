https://sputniknews.com.tr/20230102/bakan-donmez-turkiye-bulgaristana-dogalgaz-satacak-anlasma-yarin-imzalanacak-1065308559.html
Bakan Dönmez: Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak, anlaşma yarın imzalanacak
Bakan Dönmez: Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak, anlaşma yarın imzalanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgargaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacağını ve Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T22:20+0300
2023-01-02T22:20+0300
2023-01-02T22:40+0300
fatih dönmez
botaş
bulgaristan
doğalgaz
türkiye
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TV NET'te yayınlanan 'Net Bakış' programının canlı yayın konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak" açıklamasında bulundu.Fatih Dönmez konuyla ilgili "Yarın Bulgaristana bir seyahatimiz var. Bulgargaz ile BOTAŞ arasında bir anlaşma sağlanacak" ifadelerini kullandı.
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fatih dönmez, botaş, bulgaristan, doğalgaz
fatih dönmez, botaş, bulgaristan, doğalgaz
Bakan Dönmez: Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak, anlaşma yarın imzalanacak
22:20 02.01.2023 (güncellendi: 22:40 02.01.2023) Abone ol
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgargaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacağını ve Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağını açıkladı.
TV NET'te yayınlanan 'Net Bakış' programının canlı yayın konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak" açıklamasında bulundu.
Fatih Dönmez konuyla ilgili "Yarın Bulgaristana bir seyahatimiz var. Bulgargaz ile BOTAŞ arasında bir anlaşma sağlanacak" ifadelerini kullandı.