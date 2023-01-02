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https://sputniknews.com.tr/20230102/bakan-donmez-turkiye-bulgaristana-dogalgaz-satacak-anlasma-yarin-imzalanacak-1065308559.html
Bakan Dönmez: Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak, anlaşma yarın imzalanacak
Bakan Dönmez: Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak, anlaşma yarın imzalanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgargaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacağını ve Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T22:20+0300
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fatih dönmez
botaş
bulgaristan
doğalgaz
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TV NET'te yayınlanan 'Net Bakış' programının canlı yayın konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak" açıklamasında bulundu.Fatih Dönmez konuyla ilgili "Yarın Bulgaristana bir seyahatimiz var. Bulgargaz ile BOTAŞ arasında bir anlaşma sağlanacak" ifadelerini kullandı.
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fatih dönmez, botaş, bulgaristan, doğalgaz
fatih dönmez, botaş, bulgaristan, doğalgaz

Bakan Dönmez: Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak, anlaşma yarın imzalanacak

22:20 02.01.2023 (güncellendi: 22:40 02.01.2023)
© DHAFatih Dönmez
Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgargaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacağını ve Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz satacağını açıkladı.
TV NET'te yayınlanan 'Net Bakış' programının canlı yayın konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak" açıklamasında bulundu.
Fatih Dönmez konuyla ilgili "Yarın Bulgaristana bir seyahatimiz var. Bulgargaz ile BOTAŞ arasında bir anlaşma sağlanacak" ifadelerini kullandı.
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