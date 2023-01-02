https://sputniknews.com.tr/20230102/bakan-donmez-turkiye-bulgaristana-dogalgaz-satacak-anlasma-yarin-imzalanacak-1065308559.html

Bakan Dönmez: Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak, anlaşma yarın imzalanacak

Bakan Dönmez: Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz satacak, anlaşma yarın imzalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgargaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacağını ve Türkiye'nin Bulgaristan'a doğalgaz... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T22:20+0300

2023-01-02T22:20+0300

2023-01-02T22:40+0300

fatih dönmez

botaş

bulgaristan

doğalgaz

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/06/1060861575_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_852167b69b9a28891286e879e57461c6.jpg

TV NET'te yayınlanan 'Net Bakış' programının canlı yayın konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak" açıklamasında bulundu.Fatih Dönmez konuyla ilgili "Yarın Bulgaristana bir seyahatimiz var. Bulgargaz ile BOTAŞ arasında bir anlaşma sağlanacak" ifadelerini kullandı.

bulgaristan

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih dönmez, botaş, bulgaristan, doğalgaz