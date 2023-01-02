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Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı
Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı
Avustralya'nın Gold Coast kentindeki Seaworld Tema Parkı yakınlarında 2 helikopterin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, avustralya, helikopter, kaza, фото
fotoğraf, avustralya, helikopter, kaza, фото

Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

12:43 02.01.2023
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Avustralya'nın Gold Coast kentindeki Seaworld Tema Parkı yakınlarında 2 helikopterin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
© İHAAvustralya'nın gözde turizm merkezi Gold Coast'ta bulunan Seaworld Tema Parkı yakınlarındaki sahilde 2 helikopter çarpıştı.
Avustralya'nın gözde turizm merkezi Gold Coast'ta bulunan Seaworld Tema Parkı yakınlarındaki sahilde 2 helikopter çarpıştı. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA
Avustralya'nın gözde turizm merkezi Gold Coast'ta bulunan Seaworld Tema Parkı yakınlarındaki sahilde 2 helikopter çarpıştı.
© İHAYerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA
Yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
© İHAQueensland eyaleti ambulans servisi ile çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.
Queensland eyaleti ambulans servisi ile çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA
Queensland eyaleti ambulans servisi ile çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.
© İHAQueensland polisi tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, bir helikopterin iniş yaptığı diğer helikopterin ise kalkış yaptığı esnada kazanın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Queensland polisi tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, bir helikopterin iniş yaptığı diğer helikopterin ise kalkış yaptığı esnada kazanın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA
Queensland polisi tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, bir helikopterin iniş yaptığı diğer helikopterin ise kalkış yaptığı esnada kazanın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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