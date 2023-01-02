https://sputniknews.com.tr/20230102/avustralyada-2-helikopter-carpisti-4-olu-8-yarali-1065288508.html
Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı
Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı
Avustralya'nın Gold Coast kentindeki Seaworld Tema Parkı yakınlarında 2 helikopterin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T12:43+0300
2023-01-02T12:43+0300
2023-01-02T12:43+0300
multimedya
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avustralya
helikopter
kaza
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fotoğraf, avustralya, helikopter, kaza, фото
fotoğraf, avustralya, helikopter, kaza, фото
Avustralya'da 2 helikopter çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı Abone ol
Avustralya'nın Gold Coast kentindeki Seaworld Tema Parkı yakınlarında 2 helikopterin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
© İHA Avustralya'nın gözde turizm merkezi Gold Coast'ta bulunan Seaworld Tema Parkı yakınlarındaki sahilde 2 helikopter çarpıştı.
Avustralya'nın gözde turizm merkezi Gold Coast'ta bulunan Seaworld Tema Parkı yakınlarındaki sahilde 2 helikopter çarpıştı.
© İHA Yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
© İHA Queensland eyaleti ambulans servisi ile çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.
Queensland eyaleti ambulans servisi ile çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.
© İHA Queensland polisi tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, bir helikopterin iniş yaptığı diğer helikopterin ise kalkış yaptığı esnada kazanın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Queensland polisi tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, bir helikopterin iniş yaptığı diğer helikopterin ise kalkış yaptığı esnada kazanın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.