https://sputniknews.com.tr/20230102/avustralya-govdesinde-mantar-tespit-edilen-tur-gemisinin-demirlemesine-izin-vermedi-1065276820.html

Avustralya gövdesinde mantar tespit edilen tur gemisinin demirlemesine izin vermedi

Avustralya gövdesinde mantar tespit edilen tur gemisinin demirlemesine izin vermedi

Avustralyalı yetkililer, gövdesinde mantar tespit edilen ve yüzlerce yolcusu bulunan tur gemisinin demirlemesine müsaade etmedi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T00:41+0300

2023-01-02T00:41+0300

2023-01-02T00:41+0300

dünya

yolcu gemisi

mantar

avustralya

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Viking Orion gemisi yüzlerce yolcusuyla Avustralya açıklarında bekliyor. BBC'nin haberine göre, 800'den fazla yolcusu olan Viking Orion adlı tur gemisi Avustralya'nın Adelaide kentinde bulunan limana demirlemek için izin istedi.Avustralyalı yetkililer, gövdesinde 'deniz canlısı büyüdüğü' gerekçesiyle geminin limana demirlemesine müsaade etmedi.Yetkililer, geminin gövdesindeki mantarın 'potansiyel zararlı' olduğunu belirtti.Zararlı organizmaların Avustralya sularına taşınmasını önlemek için geminin gövdesinin temizlenmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, profesyonel dalgıçların temizlik için gerekli görüşmelere başladığını kaydetti.Sınırlı miktarda canlı temizlendiDiğer yandan, Viking Orion'un işletmecileri tarafından yapılan açıklamada, sınırlı miktarda deniz canlısının gemiden temizlendiği ve bu durumun güzergahlarındaki birçok durağı kaçırmalarına yol açtığı belirtildi.Açıklamada, geminin 2 Ocak'ta Melbourne limanına demirlenmesinin beklendiği ifade edildi.Bu arada, geminin Adelaide kentinden önce de Yeni Zelanda'da iki ve Avustralya'da bir limana daha demirlemek için başvurduğu ancak izin alamadığı belirtildi.930 yolcu kapasiteli Viking Orion'da 14 güverte bulunuyor.

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yolcu gemisi, mantar, avustralya