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https://sputniknews.com.tr/20230102/arjantinden-abdye-gonderilen-kutudan-kesik-cocuk-kafasi-cikti-1065299602.html
Arjantin'den ABD'ye gönderilen kutudan kesik çocuk kafası çıktı
Arjantin'den ABD'ye gönderilen kutudan kesik çocuk kafası çıktı
Arjantin'den ABD'ye gönderilen bir kutunun içerisinden çıkan çocuk kafası dehşet yarattı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T16:18+0300
2023-01-02T16:18+0300
dünya
arjantin
gümrük
kafa
çocuk
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Gümrükteki rutin bir kontrol sırasında ortaya çıkan korkunç olayda, ABD’deki bir kadın ünlüye gönderilen kutunun içerisinde küçük bir çocuğun kafası bulundu.Kontrol esnasında kutudan şüphelenen yetkililer, incelemeleri sonucunda, uzun süre önce öldüğü tahmin edilen ve mumyalanmış, dokuz ila 12 yaşları arasında olduğu düşünülen bir çocuğun kafasını keşfettiler.Correo Argentino’nun bildirdiğine göre, kaçakçılık şüphesiyle kutu açıldı ve korkunç keşif ortaya çıktı. Kutunun içinde ayrıca bir Örümcek Adam maskesi de yer alıyordu.Soruşturma devam ediyorKutuyu gönderenin sahte kimlik kullandığı anlaşılırken kutunun adresinin, realite şovlara katıldığı bilinen ABD’li bir kadın ünlüye ait olduğu bildirildi.Arjantin’deki yetkililer şimdi kutunun gönderilmesini kadının mı talep ettiğini yoksa kutunun bilgisi dışında mı gönderildiğini soruşturuyor.Kafa, Ulusal Ekonomik Suç Mahkemesi’nin müdahalesinin ardından Arjantin Mali Suçlar Dairesi’ne nakledildi. Şimdi, güvenlik için Mali Suçlar departmanı tarafından tutulacak.O zamandan beri Arjantin Adli Antropoloji Ekibi, kökenini ortaya çıkarmak için keşif üzerinde çalışmalarını yürütüyor.Correo Argentino’ya konuşan bir kaynak ise, “Son derece nadir bir keşif. İskeletleşmiş kafatasları genellikle görülür ancak mumyalanmaz" dedi.
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arjantin, gümrük, kafa, çocuk
arjantin, gümrük, kafa, çocuk

Arjantin'den ABD'ye gönderilen kutudan kesik çocuk kafası çıktı

16:18 02.01.2023
© AFP 2022Arjantin - polis
Arjantin - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022
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Arjantin'den ABD'ye gönderilen bir kutunun içerisinden çıkan çocuk kafası dehşet yarattı.
Gümrükteki rutin bir kontrol sırasında ortaya çıkan korkunç olayda, ABD’deki bir kadın ünlüye gönderilen kutunun içerisinde küçük bir çocuğun kafası bulundu.
Kontrol esnasında kutudan şüphelenen yetkililer, incelemeleri sonucunda, uzun süre önce öldüğü tahmin edilen ve mumyalanmış, dokuz ila 12 yaşları arasında olduğu düşünülen bir çocuğun kafasını keşfettiler.
Correo Argentino’nun bildirdiğine göre, kaçakçılık şüphesiyle kutu açıldı ve korkunç keşif ortaya çıktı. Kutunun içinde ayrıca bir Örümcek Adam maskesi de yer alıyordu.

Soruşturma devam ediyor

Kutuyu gönderenin sahte kimlik kullandığı anlaşılırken kutunun adresinin, realite şovlara katıldığı bilinen ABD’li bir kadın ünlüye ait olduğu bildirildi.
Arjantin’deki yetkililer şimdi kutunun gönderilmesini kadının mı talep ettiğini yoksa kutunun bilgisi dışında mı gönderildiğini soruşturuyor.
Kafa, Ulusal Ekonomik Suç Mahkemesi’nin müdahalesinin ardından Arjantin Mali Suçlar Dairesi’ne nakledildi. Şimdi, güvenlik için Mali Suçlar departmanı tarafından tutulacak.
O zamandan beri Arjantin Adli Antropoloji Ekibi, kökenini ortaya çıkarmak için keşif üzerinde çalışmalarını yürütüyor.
Correo Argentino’ya konuşan bir kaynak ise, “Son derece nadir bir keşif. İskeletleşmiş kafatasları genellikle görülür ancak mumyalanmaz" dedi.
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