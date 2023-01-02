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https://sputniknews.com.tr/20230102/akkuyu-ngsnin-1-unitesinde-ic-koruma-kabugunun-montaji-tamamlandi-1065295843.html
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı
Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T14:46+0300
2023-01-02T14:48+0300
türkiye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
mersin
inşaat
montaj
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Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralde önemli bir aşama daha kaydedildi.Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun kubbesi, tasarım konumuna yerleştirilerek koruma döngüsü tamamlandı.Kubbe kısmının betonlanmasının ardından dış koruma kabuğunun inşaat ve montaj çalışmalarında son aşama başlayacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralin inşaatında önemli bir dönüm noktasından geçildiğini kaydederek, "Bu yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için 1. ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/akkuyu-ngs-personeli-santral-isletmeye-girene-kadar-rusyada-egitim-alabilecek-1063990684.html
türkiye
mersin
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin, inşaat, montaj
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin, inşaat, montaj

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı

14:46 02.01.2023 (güncellendi: 14:48 02.01.2023)
© AAAkkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
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Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı.
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralde önemli bir aşama daha kaydedildi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun kubbesi, tasarım konumuna yerleştirilerek koruma döngüsü tamamlandı.
© AAİç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi.
İç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
İç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi.
© AA
Kubbe kısmının betonlanmasının ardından dış koruma kabuğunun inşaat ve montaj çalışmalarında son aşama başlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralin inşaatında önemli bir dönüm noktasından geçildiğini kaydederek, "Bu yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için 1. ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
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