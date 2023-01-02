https://sputniknews.com.tr/20230102/akkuyu-ngsnin-1-unitesinde-ic-koruma-kabugunun-montaji-tamamlandi-1065295843.html

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı

Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T14:46+0300

2023-01-02T14:46+0300

2023-01-02T14:48+0300

türkiye

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

mersin

inşaat

montaj

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Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralde önemli bir aşama daha kaydedildi.Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun kubbesi, tasarım konumuna yerleştirilerek koruma döngüsü tamamlandı.Kubbe kısmının betonlanmasının ardından dış koruma kabuğunun inşaat ve montaj çalışmalarında son aşama başlayacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralin inşaatında önemli bir dönüm noktasından geçildiğini kaydederek, "Bu yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için 1. ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221130/akkuyu-ngs-personeli-santral-isletmeye-girene-kadar-rusyada-egitim-alabilecek-1063990684.html

türkiye

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin, inşaat, montaj