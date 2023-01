ABD'de ölü insan bedenlerinin gübreye dönüştürülmesine izin veren eyalet sayısı 6'ya çıktı

https://sputniknews.com.tr/20230102/abdde-olu-insan-bedenlerinin-gubreye-donusturulmesine-izin-veren-eyalet-sayisi-6ya-cikti-1065291820.html

'Doğal organik indirgeme' olarak da bilinen 'insan bedeni gübresi' uygulaması, ölü bedenin bir konteynıra kapatıldıktan birkaç hafta sonra çürüyüp ayrışmasıyla gerçekleşiyor. ABD'de 2019'da bunu yasallaştıran ilk eyalet olan Washington'ı Colorado, Oregon, Vermont ve Kaliforniya takip etti.Demokrat Partili Vali Kathy Hochul'un cumartesi günü onay mührünü basmasının ardından, New York, ölü insan bedenlerinin gübre yapılmasına izin veren altıncı eyalet oldu. Yerüstündeki özel tesislerde yapılan işlemle bir ceset, talaş, yonca ve saman otu gibi seçilmiş malzemelerle birlikte kapalı bir konteynıra konuluyor ve mikropların etkisiyle yavaş yavaş parçalanıyor. Yaklaşık bir aylık bir süre geçtikten ve herhangi bir bulaşmayı önlemek için ısıtma işleminden geçirildikten sonra elde edilen toprak, ölünün yakınlarına veriliyor. Bu toprak çiçek, sebze veya ağaç dikiminde kullanılabiliyor.Bu işle iştigal eden ABD firması Recompose, verdikleri hizmet sayesinde ölü yakma veya ölüyü toprağa gömmeye kıyasla karbon emisyonunda 1 tonluk tasarruf yapıldığını söyledi.Karbondioksit emisyonları, Dünya'nın ısısını hapsederek sera etkisine yol açtıkları için iklim değişikliğine önemli katkıda bulunuyor.Yanısıra tabut içeren geleneksel gömme odun, toprak ve diğer doğal kaynakları da tüketiyor.İnsanların ölü bedenlerini gübreye dönüştürülmesinin savunucuları, bunun daha çevreci bir seçenek olmanın yanısıra mezarlık alanlarının sınırlı olduğu şehirler için daha pratik bir seçenek olduğunu söylüyor.Washington merkezli hizmet sağlayıcı Return Home, "New York'un süreci onaylaması, ülke çapında erişilebilir yeşil ölüm bakım işlemleri için büyük bir adım" dedi. Ancak insan bedeninin gübreye dönüştürülmesi yoluyla elde edilen toprağa ne olduğu konusunda etik sorular olduğuna dikkat çekenler de var.Nitekim New York eyaletindeki Katolik piskoposlar, insan vücuduna 'ev atığı' gibi muamele edilmemesi gerektiğini savunarak yasaya karşı seslerini yükseltti.Kompostlamanın maliyetine dair endişelerini dile getirenler de oldu. Seattle'da dünyanın bu alandaki ilk tesislerinden birini açmış olan Recompose firması, 7 bin dolar ücretinin rakip seçeneklerle 'karşılaştırılabilir' olduğunu belirtti. Ulusal Cenaze Direktörleri Derneği'ne (NFDA) göre 2021'de ABD'de toprağa gömülmeyi içeren cenaze törenlerinin ortalama maliyeti 7848 dolar, yakmayı içeren cenaze törenlerinin ortalama maliyeti 6971 dolardı.Ölü insan bedenlerinin gübreye dönüştürülmesi halihazırda İsveç'te yasal. Britanya'da ölünün tabutsuz veya biyolojik olarak parçalanabilen tabutla gömüldüğü doğal cenaze törenlerine izin veriliyor.

