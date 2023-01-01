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https://sputniknews.com.tr/20230101/yillarca-tabutlu-eylem-yapan-eytliler-bu-kez-kutlama-icin-bulustu-1065271748.html
Yıllarca tabutlu eylem yapan EYT'liler, bu kez kutlama için buluştu
Yıllarca tabutlu eylem yapan EYT'liler, bu kez kutlama için buluştu
Düzce'de, tabutlu eylemler yapan EYT mağdurları, bu kez kutlama için buluşup, oyun oynayıp, horon tepti. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T18:13+0300
2023-01-01T18:13+0300
türkiye
eyt
kutlama
düzce
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'Mezarda emeklilik istemiyoruz' diyerek 1 Aralık 2018'de tabutlu eyleme başlayıp, ardından dernekleşen EYT mağdurları, bu kez kutlama için bir araya geldi. Düzce Belediyesi önünde toplanan Sakarya, Bolu ve Düzce EYT Derneği üyeleri, simgeleri tabut ile 'Rahmetli' isimli banka kartını kırarak eylemlerini sonlandırdı.Sakarya, Bolu ve Düzce EYT Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik, "Mezarda emeklilik istemediğimizi, Sayın Yaşar Okuyan'ın çıkardığı yasalarla yaşadığımız mağduriyetin ortadan kaldırılması için haklı bir direniş içine girdik. Yeni yıla 3 gün kala sayın Cumhurbaşkanı'mız, Vedat Bey ile yaptığı toplantı sonrası çıkarak müjdeyi verdi. Bütün EYT'li kardeşlerimize, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Devlet Bey'e güçlü bir alkış istiyorum. Hak aramak; bağırmakla olmuyor, hak aramak yakıp, yıkmakla olmuyor. Hak aramak; planlı, örgütlü ve dosyaları sunmakla oluyor. Haklı mücadelemizin karşılığını aldık" dedi.Daha sonra grup, ATM'lerin önüne gidip, banka kartları ile temsili olarak emekli maaşlarını çekti.
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eyt, kutlama, düzce
eyt, kutlama, düzce

Yıllarca tabutlu eylem yapan EYT'liler, bu kez kutlama için buluştu

18:13 01.01.2023
© DHAYıllarca tabutlu eylem yapan EYT'liler, bu kez kutlama için buluştu
Yıllarca tabutlu eylem yapan EYT'liler, bu kez kutlama için buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© DHA
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Düzce'de, tabutlu eylemler yapan EYT mağdurları, bu kez kutlama için buluşup, oyun oynayıp, horon tepti.
'Mezarda emeklilik istemiyoruz' diyerek 1 Aralık 2018'de tabutlu eyleme başlayıp, ardından dernekleşen EYT mağdurları, bu kez kutlama için bir araya geldi. Düzce Belediyesi önünde toplanan Sakarya, Bolu ve Düzce EYT Derneği üyeleri, simgeleri tabut ile 'Rahmetli' isimli banka kartını kırarak eylemlerini sonlandırdı.
Sakarya, Bolu ve Düzce EYT Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik, "Mezarda emeklilik istemediğimizi, Sayın Yaşar Okuyan'ın çıkardığı yasalarla yaşadığımız mağduriyetin ortadan kaldırılması için haklı bir direniş içine girdik. Yeni yıla 3 gün kala sayın Cumhurbaşkanı'mız, Vedat Bey ile yaptığı toplantı sonrası çıkarak müjdeyi verdi. Bütün EYT'li kardeşlerimize, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Devlet Bey'e güçlü bir alkış istiyorum. Hak aramak; bağırmakla olmuyor, hak aramak yakıp, yıkmakla olmuyor. Hak aramak; planlı, örgütlü ve dosyaları sunmakla oluyor. Haklı mücadelemizin karşılığını aldık" dedi.
Daha sonra grup, ATM'lerin önüne gidip, banka kartları ile temsili olarak emekli maaşlarını çekti.
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