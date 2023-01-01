Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230101/yeni-elektronik-harp-sistemi-merter-guvenlik-guclerine-teslim-edildi-1065269637.html
Yeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi
Yeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, yeni elektronik harp sistemi Merter'in güvenlik güçlerine teslimatının yapıldığını duyurdu. 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T16:48+0300
2023-01-01T16:48+0300
savunma
türkiye
elektronik
elektronik harp sistemi
elektronik harp sistemi merter
savunma sanayii başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065269493_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_db03c2d6e6dbae06355bd1b9c2e2d642.jpg
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; Meteksan Savunma firması ile imzalanan 'Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi' kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp, üretilen Merter Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanıp, güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi. Merter Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi; muhabere bandında hedef unsurların haberleşmesinin uzak mesafeden engellenmesinde kullanılacak bir Elektronik Taarruz (ET) sistemi olarak tasarlandı ve geliştirildi. Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem, muhabere bandının tamamını kapsayarak, tripod/mast üzerinde sabit konfigürasyonda veya sırtta taşıma aparatı ile Tek-Er konfigürasyonunda kullanılabilecek. Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtası ile de kontrol edilebilecek. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'na yeni bir elektronik harp sistemimizin ilk teslimatıyla başlıyoruz. Merter Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065269493_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2cd8250a262eac7c2721cced869207d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, elektronik, elektronik harp sistemi, elektronik harp sistemi merter, savunma sanayii başkanlığı
türkiye, elektronik, elektronik harp sistemi, elektronik harp sistemi merter, savunma sanayii başkanlığı

Yeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi

16:48 01.01.2023
© AAYeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi
Yeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, yeni elektronik harp sistemi Merter'in güvenlik güçlerine teslimatının yapıldığını duyurdu.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; Meteksan Savunma firması ile imzalanan 'Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi' kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp, üretilen Merter Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanıp, güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi. Merter Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi; muhabere bandında hedef unsurların haberleşmesinin uzak mesafeden engellenmesinde kullanılacak bir Elektronik Taarruz (ET) sistemi olarak tasarlandı ve geliştirildi. Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem, muhabere bandının tamamını kapsayarak, tripod/mast üzerinde sabit konfigürasyonda veya sırtta taşıma aparatı ile Tek-Er konfigürasyonunda kullanılabilecek. Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtası ile de kontrol edilebilecek. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'na yeni bir elektronik harp sistemimizin ilk teslimatıyla başlıyoruz. Merter Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала