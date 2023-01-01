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https://sputniknews.com.tr/20230101/sok-marketler-ocak-ayi-boyunca-bin-urunde-fiyatlari-sabitledi-1065267320.html
ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca bin üründe fiyatları sabitledi
ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca bin üründe fiyatları sabitledi
ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T14:37+0300
2023-01-01T14:37+0300
ekonomi
şok marketler
fiyat
pirinç
makarna
gıda ürünü
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ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca bin üründe fiyatlarını sabitledi. ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen bin üründe fiyatlar, Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:
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şok marketler, fiyat, pirinç, makarna, gıda ürünü
şok marketler, fiyat, pirinç, makarna, gıda ürünü

ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca bin üründe fiyatları sabitledi

14:37 01.01.2023
© DHAŞok Marketler
Şok Marketler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© DHA
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ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen bin üründe fiyatlar, Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.
ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca bin üründe fiyatlarını sabitledi. ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen bin üründe fiyatlar, Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca bin üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen bin ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak. ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Şimdiye kadar 'Birlikten Berekete' yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."
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