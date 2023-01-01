https://sputniknews.com.tr/20230101/rusya-yeni-yilda-ermenistanda-kgao-barisi-koruma-tatbikati-planliyor-1065271210.html

Rusya, yeni yılda Ermenistan’da KGAÖ barışı koruma tatbikatı planlıyor

Rusya, yeni yılda Ermenistan’da KGAÖ barışı koruma tatbikatı planlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Kara Kuvvetlerinin yeni yılda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Ermenistan'daki barışı koruma tatbikatına... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T17:45+0300

2023-01-01T17:45+0300

2023-01-01T17:45+0300

dünya

rusya

ermenistan

tatbikat

kgaö

kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Kara Kuvvetleri, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Ermenistan'daki barışı koruma tatbikatına katılacak.Açıklamada, “KGAÖ barış gücü birliklerinin Rusya Federasyonu’nun dışında, Ermenistan topraklarında ‘Yıkılmaz Kardeşlik-2023’ ortak tatbikatı yapılacak” ifadelerine yer verildi.2023’te Rusya'daki askeri bölgelerin poligonlarında toplam 8 ikili tatbikat yapılması planlandığına dikkat çeken bakanlık, “Tüm manevralar barışı koruma ve terörle mücadele amaçlı olacak” vurgusunu yaptı.Bakanlık tatbikatları Rusya-Hindistan özel ‘Indra-2023’ tatbikatı, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye devletlerinin ‘Barış Misyonu-2023’ adlı ortak terörle mücadele kurmay tatbikatı, Rusya-Laos ortak askeri tatbikatı ve Rusya-Pakistan ‘Dostluk-2023’ ortak askeri tatbikatı, ayrıca Rusya-Cezayir ortak tatbikatı, Orta Asya bölgesi ‘Sınır-2023’ kolektif çevik kuvvet birimleri ortak tatbikatı, Rusya-Moğolistan ‘Selenga-2023’ ortak tatbikatı ve Rusya-Vietnam ortak tatbikatı olarak sıraladı.

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rusya, ermenistan, tatbikat, kgaö, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)