https://sputniknews.com.tr/20230101/rusya-yeni-yilda-ermenistanda-kgao-barisi-koruma-tatbikati-planliyor-1065271210.html
Rusya, yeni yılda Ermenistan’da KGAÖ barışı koruma tatbikatı planlıyor
Rusya, yeni yılda Ermenistan’da KGAÖ barışı koruma tatbikatı planlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Kara Kuvvetlerinin yeni yılda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Ermenistan'daki barışı koruma tatbikatına... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T17:45+0300
2023-01-01T17:45+0300
2023-01-01T17:45+0300
dünya
rusya
ermenistan
tatbikat
kgaö
kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Kara Kuvvetleri, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Ermenistan'daki barışı koruma tatbikatına katılacak.Açıklamada, “KGAÖ barış gücü birliklerinin Rusya Federasyonu’nun dışında, Ermenistan topraklarında ‘Yıkılmaz Kardeşlik-2023’ ortak tatbikatı yapılacak” ifadelerine yer verildi.2023’te Rusya'daki askeri bölgelerin poligonlarında toplam 8 ikili tatbikat yapılması planlandığına dikkat çeken bakanlık, “Tüm manevralar barışı koruma ve terörle mücadele amaçlı olacak” vurgusunu yaptı.Bakanlık tatbikatları Rusya-Hindistan özel ‘Indra-2023’ tatbikatı, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye devletlerinin ‘Barış Misyonu-2023’ adlı ortak terörle mücadele kurmay tatbikatı, Rusya-Laos ortak askeri tatbikatı ve Rusya-Pakistan ‘Dostluk-2023’ ortak askeri tatbikatı, ayrıca Rusya-Cezayir ortak tatbikatı, Orta Asya bölgesi ‘Sınır-2023’ kolektif çevik kuvvet birimleri ortak tatbikatı, Rusya-Moğolistan ‘Selenga-2023’ ortak tatbikatı ve Rusya-Vietnam ortak tatbikatı olarak sıraladı.
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rusya, ermenistan, tatbikat, kgaö, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
rusya, ermenistan, tatbikat, kgaö, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
Rusya, yeni yılda Ermenistan’da KGAÖ barışı koruma tatbikatı planlıyor
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Kara Kuvvetlerinin yeni yılda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Ermenistan'daki barışı koruma tatbikatına katılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya Kara Kuvvetleri, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Ermenistan'daki barışı koruma tatbikatına katılacak.
Açıklamada, “KGAÖ barış gücü birliklerinin Rusya Federasyonu’nun dışında, Ermenistan topraklarında ‘Yıkılmaz Kardeşlik-2023’ ortak tatbikatı yapılacak” ifadelerine yer verildi.
2023’te Rusya'daki askeri bölgelerin poligonlarında toplam 8 ikili tatbikat yapılması planlandığına dikkat çeken bakanlık, “Tüm manevralar barışı koruma ve terörle mücadele amaçlı olacak” vurgusunu yaptı.
Bakanlık tatbikatları Rusya-Hindistan özel ‘Indra-2023’ tatbikatı, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye devletlerinin ‘Barış Misyonu-2023’ adlı ortak terörle mücadele kurmay tatbikatı, Rusya-Laos ortak askeri tatbikatı ve Rusya-Pakistan ‘Dostluk-2023’ ortak askeri tatbikatı, ayrıca Rusya-Cezayir ortak tatbikatı, Orta Asya bölgesi ‘Sınır-2023’ kolektif çevik kuvvet birimleri ortak tatbikatı, Rusya-Moğolistan ‘Selenga-2023’ ortak tatbikatı ve Rusya-Vietnam ortak tatbikatı olarak sıraladı.