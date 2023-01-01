Rusya 2023’e havai fişek gösterileri ve toplu kutlama yapılmadan girdi

© AA Ukrayna’daki savaş nedeniyle belediyenin aldığı karar gereği Moskova’nın belirli alanlarında her yıl yapılan havai fişek gösterisi ve konser gibi toplu eğlence programları bu yıl yapılmadı. Moskova sakinleri yaşadığı mahallelerde bulunan alanlarda kendi havai fişek gösterilerini organize etti.