Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230101/rusya-2023e-havai-fisek-gosterileri-ve-toplu-kutlama-yapilmadan-girdi-1065263065.html
Rusya 2023’e havai fişek gösterileri ve toplu kutlama yapılmadan girdi
Rusya 2023’e havai fişek gösterileri ve toplu kutlama yapılmadan girdi
Rusya, Ukrayna’daki askeri harekat nedeniyle şehir yönetimlerinin kararıyla, 2023'e havai fişek gösterileri ve sokaklarda toplu eğlence programları olmadan... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T03:31+0300
2023-01-01T03:31+0300
multimedya
rusya
ukrayna
yılbaşı
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065262906_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a4bc6017bd4705cc57473642b2f6da81.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/01/1065262906_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a5a5c26345b8f924830a84fb7a006b46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, yılbaşı, fotoğraf, фото
rusya, ukrayna, yılbaşı, fotoğraf, фото

Rusya 2023’e havai fişek gösterileri ve toplu kutlama yapılmadan girdi

03:31 01.01.2023
Abone olTelegram
Rusya, Ukrayna’daki askeri harekat nedeniyle şehir yönetimlerinin kararıyla, 2023'e havai fişek gösterileri ve sokaklarda toplu eğlence programları olmadan girdi.
© SputnikYüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya’nın en doğusundaki Kamçatka ve en kuzeydoğu kesimindeki Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.
Yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya’nın en doğusundaki Kamçatka ve en kuzeydoğu kesimindeki Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi. - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik
Yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya’nın en doğusundaki Kamçatka ve en kuzeydoğu kesimindeki Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.
© AABaşkent Moskova’da günler öncesinden süslenen ve ışıklandırılan cadde ve meydanlarda dolaşan halk, restoranları ve eğlence mekanlarını yılbaşı gelmeden doldurdu.
Başkent Moskova’da günler öncesinden süslenen ve ışıklandırılan cadde ve meydanlarda dolaşan halk, restoranları ve eğlence mekanlarını yılbaşı gelmeden doldurdu. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA
Başkent Moskova’da günler öncesinden süslenen ve ışıklandırılan cadde ve meydanlarda dolaşan halk, restoranları ve eğlence mekanlarını yılbaşı gelmeden doldurdu.
© AAGün içerisinde vatandaşlar 8 Ocak’a kadar sürecek 'Noel’de seyahat' isimli festival nedeniyle şehrin 32 alanında kültürel etkinliklere ilgi gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren tarihi Kızıl Meydan’da kurulan buz pateni pistine sınırlı sayıda insan alındı. Şehrin 19 alanında kurulan buz pistlerinde vatandaşlar paten kayarak vakit geçirdi.
Gün içerisinde vatandaşlar 8 Ocak’a kadar sürecek 'Noel’de seyahat' isimli festival nedeniyle şehrin 32 alanında kültürel etkinliklere ilgi gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren tarihi Kızıl Meydan’da kurulan buz pateni pistine sınırlı sayıda insan alındı. Şehrin 19 alanında kurulan buz pistlerinde vatandaşlar paten kayarak vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA
Gün içerisinde vatandaşlar 8 Ocak’a kadar sürecek 'Noel’de seyahat' isimli festival nedeniyle şehrin 32 alanında kültürel etkinliklere ilgi gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren tarihi Kızıl Meydan’da kurulan buz pateni pistine sınırlı sayıda insan alındı. Şehrin 19 alanında kurulan buz pistlerinde vatandaşlar paten kayarak vakit geçirdi.
© AABaşta Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmek için bekledi. Saatin gece yarısını geçmesiyle sokaklardaki insanlar kendi yaptıkları eğlencelerle 2023 yılını karşıladı.
Başta Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmek için bekledi. Saatin gece yarısını geçmesiyle sokaklardaki insanlar kendi yaptıkları eğlencelerle 2023 yılını karşıladı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA
Başta Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmek için bekledi. Saatin gece yarısını geçmesiyle sokaklardaki insanlar kendi yaptıkları eğlencelerle 2023 yılını karşıladı.
© AAUkrayna’daki savaş nedeniyle belediyenin aldığı karar gereği Moskova’nın belirli alanlarında her yıl yapılan havai fişek gösterisi ve konser gibi toplu eğlence programları bu yıl yapılmadı. Moskova sakinleri yaşadığı mahallelerde bulunan alanlarda kendi havai fişek gösterilerini organize etti.
Ukrayna’daki savaş nedeniyle belediyenin aldığı karar gereği Moskova’nın belirli alanlarında her yıl yapılan havai fişek gösterisi ve konser gibi toplu eğlence programları bu yıl yapılmadı. Moskova sakinleri yaşadığı mahallelerde bulunan alanlarda kendi havai fişek gösterilerini organize etti. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA
Ukrayna’daki savaş nedeniyle belediyenin aldığı karar gereği Moskova’nın belirli alanlarında her yıl yapılan havai fişek gösterisi ve konser gibi toplu eğlence programları bu yıl yapılmadı. Moskova sakinleri yaşadığı mahallelerde bulunan alanlarda kendi havai fişek gösterilerini organize etti.
© SputnikYeni yıla giren vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi. Parklarda ve meydanlarda aileler çocuklarıyla vakit geçirdi. Ülkenin diğer pek çok bölgesinde de şehir yönetimleri havai fişek gösterisi ve toplu eğlence programı düzenlemedi.
Yeni yıla giren vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi. Parklarda ve meydanlarda aileler çocuklarıyla vakit geçirdi. Ülkenin diğer pek çok bölgesinde de şehir yönetimleri havai fişek gösterisi ve toplu eğlence programı düzenlemedi. - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik
Yeni yıla giren vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi. Parklarda ve meydanlarda aileler çocuklarıyla vakit geçirdi. Ülkenin diğer pek çok bölgesinde de şehir yönetimleri havai fişek gösterisi ve toplu eğlence programı düzenlemedi.
© SputnikRusya genelinde yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-8 Ocak tarihleri resmi tatil olarak ilan edilmişti.
Rusya genelinde yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-8 Ocak tarihleri resmi tatil olarak ilan edilmişti. - Sputnik Türkiye
7/7
© Sputnik
Rusya genelinde yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-8 Ocak tarihleri resmi tatil olarak ilan edilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала