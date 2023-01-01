Rusya 2023’e havai fişek gösterileri ve toplu kutlama yapılmadan girdi

© SputnikYüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya’nın en doğusundaki Kamçatka ve en kuzeydoğu kesimindeki Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.
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© Sputnik
Yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya’nın en doğusundaki Kamçatka ve en kuzeydoğu kesimindeki Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.
© AABaşkent Moskova’da günler öncesinden süslenen ve ışıklandırılan cadde ve meydanlarda dolaşan halk, restoranları ve eğlence mekanlarını yılbaşı gelmeden doldurdu.
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© AA
Başkent Moskova’da günler öncesinden süslenen ve ışıklandırılan cadde ve meydanlarda dolaşan halk, restoranları ve eğlence mekanlarını yılbaşı gelmeden doldurdu.
© AAGün içerisinde vatandaşlar 8 Ocak’a kadar sürecek 'Noel’de seyahat' isimli festival nedeniyle şehrin 32 alanında kültürel etkinliklere ilgi gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren tarihi Kızıl Meydan’da kurulan buz pateni pistine sınırlı sayıda insan alındı. Şehrin 19 alanında kurulan buz pistlerinde vatandaşlar paten kayarak vakit geçirdi.
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© AA
Gün içerisinde vatandaşlar 8 Ocak’a kadar sürecek 'Noel’de seyahat' isimli festival nedeniyle şehrin 32 alanında kültürel etkinliklere ilgi gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren tarihi Kızıl Meydan’da kurulan buz pateni pistine sınırlı sayıda insan alındı. Şehrin 19 alanında kurulan buz pistlerinde vatandaşlar paten kayarak vakit geçirdi.
© AABaşta Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmek için bekledi. Saatin gece yarısını geçmesiyle sokaklardaki insanlar kendi yaptıkları eğlencelerle 2023 yılını karşıladı.
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© AA
Başta Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmek için bekledi. Saatin gece yarısını geçmesiyle sokaklardaki insanlar kendi yaptıkları eğlencelerle 2023 yılını karşıladı.
© AAUkrayna’daki savaş nedeniyle belediyenin aldığı karar gereği Moskova’nın belirli alanlarında her yıl yapılan havai fişek gösterisi ve konser gibi toplu eğlence programları bu yıl yapılmadı. Moskova sakinleri yaşadığı mahallelerde bulunan alanlarda kendi havai fişek gösterilerini organize etti.
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© AA
Ukrayna’daki savaş nedeniyle belediyenin aldığı karar gereği Moskova’nın belirli alanlarında her yıl yapılan havai fişek gösterisi ve konser gibi toplu eğlence programları bu yıl yapılmadı. Moskova sakinleri yaşadığı mahallelerde bulunan alanlarda kendi havai fişek gösterilerini organize etti.
© SputnikYeni yıla giren vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi. Parklarda ve meydanlarda aileler çocuklarıyla vakit geçirdi. Ülkenin diğer pek çok bölgesinde de şehir yönetimleri havai fişek gösterisi ve toplu eğlence programı düzenlemedi.
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© Sputnik
Yeni yıla giren vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi. Parklarda ve meydanlarda aileler çocuklarıyla vakit geçirdi. Ülkenin diğer pek çok bölgesinde de şehir yönetimleri havai fişek gösterisi ve toplu eğlence programı düzenlemedi.
© SputnikRusya genelinde yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-8 Ocak tarihleri resmi tatil olarak ilan edilmişti.
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© Sputnik
Rusya genelinde yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-8 Ocak tarihleri resmi tatil olarak ilan edilmişti.